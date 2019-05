En 18-årig teenager er blevet arresteret i Mississippi, USA, for at have skudt to tamme svin. Og det må man ikke.

Chefundersøgeren fra Pearl River County Sheriff’s Department, Marc Ogden siger, at skytten er blevet identificeret som den 18-årige Conner Taylor.

Historien begynder den 25. februar, hvor ejerne af de to tamme svin fandt den ene skudt i dens indhegning.

Og så i onsdags i sidste uge var det svin nummer tos tur til at møde sin skæbne.

Melinda Shaw, der var ejer af tamsvinene, fortalte at hun og hendes søn fandt det andet svin ramt i hovedet på kort afstand.

»De var vores kæledyr. Vi fodrede dem hver eneste dag, talte til dem. De var i deres indhegning og passede sig selv,« sagde Shaw om oplevelsen. Det skriver picayuneitem.

Hvad der var specielt ved det andet skuddrama var, at efter det første svin var dødt - den havde fået det søde navn Taz - så var svin nr. to ladt tilbage uden en ven, lød det fra Shaw.

Imidlertid havde et babysvin fundet vej ind til det andet svin, så Peanut som det hed, havde igen fået en ven.

En nabo havde set en mistænkelig person i området i forbindelse med det første svins død, og da politiet fulgte op på den information, var de i stand til at identificere gerningsmanden.

Det viste sig at være Conner Taylor, oplyser Marc Ogden.

»Det var en meningsløs gerning,« sagde Ogden. Og da begge drab var sket på klos hold, så var et tilfældig skyderi udelukket.

Ifølge Ogden havde de ikke fundet noget motiv for skyderiet, men Shaw har en ide om, hvorfor de to tamsvin skulle lade livet:

»Hele hans opførsel var ond, og det får mit hjerte til at briste. Han bliver nødt til at betale for det,« siger hun.