Da en britisk teenager fyldte 18 år, valgte hun at tage afsted for at feste med nogle venner flere dage i træk.

Men tilbage i hendes lejlighed var hendes lille datter, Asiah på blot 20 måneder – og hun overlevede ikke de seks dage, hun var efterladt uden vand eller mad.

Nu har den lille piges mor, Verphy Kudi, erkendt, at hun var skyld i datterens død.

Det skriver The Guardian.

Det var den 5. december 2019, at Verphy Kudi fra Brighton på overvågningskameraer kunne ses forlade sin lejlighed for at fejre sin 18-års fødselsdag, hvilket blev fulgt op af fester i både London, Coventry og Solihull, som ligger mere end 240 kilometer fra hendes hjem.

Først seks dage senere – den 11. december – vendte hun tilbage.

Samme dag ringede hun til alarmcentralen og fortalte, at hendes lille datter ikke ville vågne.

Datteren blev efterfølgende i al hast indlagt på hospitalet, men hun blev erklæret død ved ankomsten.

En efterfølgende obduktion viste, at Asiah var sultet, dehydreret og havde udviklet influenza. Dødsårsagen blev derfor betegnet som vanrøgt.

Fredag mødte den nu 19-årige Verphy Kudi ifølge The Guardian op i retten og erkendte, at hun havde været skyld i datterens død.

Straffen er endnu ikke afgjort, da teenageren først skal tale med en læge og undersøges.

Da den tragiske hændelse fandt sted, boede Verphy Kudi i en lejlighed tilhørende velgørenhedsorganisationen YMCA DownsLink, der huser sårbare, udsatte og hjemløse unge.