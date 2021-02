»Ni til fem-arbejdsdagen er død.«

Det påstår det amerikanske techfirma Salesforce, der specialiserer sig i at tilbyde andre virksomheder hjælp med kunderelationer gennem en cloud-baseret platform, i et blogindlæg.

Virksomheden mener, at coronapandemien det seneste års tid har været med til at påvirke og nærmest revolutionere vores arbejdsgange og arbejdsmetoder i en sådan grad, at den traditionelle og knap så fleksible arbejdsdag ikke længere giver mening.

De vil nu lade deres ansatte bestemme rammerne for egne arbejdsdage.

Salesforce har sine hovedkontorer i San Francisco.

Det betyder helt konkret, at de selv kan vælge hvornår, og hvis overhovedet, de skal møde fysisk ind på arbejdspladsen igen, mens de også får frihed til at planlægge, hvornår de ønsker at arbejde.

»Nu hvor vi går et nyt år i møde, bliver vi nødt til at bygge videre på kreativiteten, smidigheden og et nyt mindset. Det inkluderer, hvordan vi dyrker vores kultur. Et medrivende arbejdsmiljø er ikke længere begrænset til borde i vores tårn. Ni til fem-arbejdsdagen er død, og medarbejderens oplevelse af et godt arbejdsmiljø er mere end bare et bordtennisbord og snacks,« skriver Brent Hyder, der er personalechef i virksomheden.

Virksomheden har lavet et tretrins system, hvor hver enkelt medarbejder kan vælge, om de vil i den fleksible kategori, hvor de typisk møder ind halvdelen af dagene, eller om de primært vil arbejde hjemme eller på kontoret.

»I vores verden, der er bygget op om altid at være på, og altid at være forbundet, giver det ikke længere mening at forvente, at vores medarbejdere arbejder otte timer i streg og herved yder en optimal arbejdsindsats.«

Salesforce Tower i San Francisco stod færdig i 2018 og er med sine 326 meter den højeste bygning i storbyen.

Brent Hyder benytter lejligheden til at liste forskellige årsager til, hvorfor det ikke længere giver mening med en fastlåst hverdag. Det kan være børn, der skal hentes fra skolen, eller syge familiemedlemmer, der kræver omsorg og pleje.

Mere fleksibilitet og hjemmearbejde gør det også lettere for virksomheden at rekruttere arbejdskraft fra nær og fjern, nævner han slutteligt.

Salesforce er langt fra det første techfirma, der omlægger den klassiske model for arbejdsdagen. Techgiganterne Microsoft og Facebook har også benyttet lejligheden til at gøre det muligt for medarbejdere at arbejde hjemmefra permanent, og ikke blot så længe coronapandemien udgør en sundhedstrussel.