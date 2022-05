Det har ikke ligefrem været de bedste dage for nogle af verdens største teknologivirksomheder.

For på bare tre handelsdage har de tabt værdi på mere end syv billioner danske kroner (7.000.000.000.000).

Det skriver CNBC.

Apple, som er en af verdens mest værdifulde børsnoterede virksomheder, har tabt 220 milliarder dollar – 1,5 billion danske kroner – i værdi siden børslukningen onsdag.

De amerikanske aktier var ellers kortvarigt oppe at snuse til grønt i fredags, men igen fik frygten for, at den skyhøje inflation løber løbsk, overtaget.

Markederne rykkede først op, men optimismen faldt de følgende dage, hvor aktierne både faldt torsdag, fredag ​​og igen mandag.

Det amerikanske aktieindeks S&P 500 er faldet med syv procent siden onsdagens lukning, mens Invesco Nasdaq 100 ETF er faldet med næsten 10 % i samme periode.

Her er de andre store tab i løbet af de sidste tre handelsdage: