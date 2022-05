Ejerne af den populære datingapp Tinder har lagt sag an mod Google.

Det sker i det, man selv kalder 'et sidste forsøg' på at undgå, at Tinder og en stribe øvrige apps bliver fjernet fra Google Play store. Det skriver Reuters.

Striden handler om, at Match, som er virksomheden bag Tinder og andre apps, ikke ønsker at dele op imod 30 procent af salget med Google. Det drejer sig om flere hundrede millioner dollar.

Og sagsanlægget følger i kølvandet på lignende tiltag fra blandt andre Epic Games, som står bag det populære Fortnite-spil.

Også adskillige statsadvokater på tværs af USA er i gang med forsøg på at få gjort op med det, som man mener er konkurrencebegrænsende adfærd fra Googles side.

Fra Googles side mener man, at Match forsøger at slippe uden om at betale for den service, som man modtager fra Google.

Og Google melder ud, at man 1. juni vil blokere for download af Matchs apps – herunder altså Tinder – hvis man ikke benytter Googles betalingssystem og deler indtægterne.

»Som enhver forretning tager vi os betalt for vores services, og som enhver ansvarlig platform beskytter vi brugerne mod svindel, siger Google ifølge Reuters.

Match mener imidlertid, at Googles praksis er i strid med konkurrencelovgivningen på både stats- og føderalt niveau.