Tirsdagens drab på Bob Lee, stifter af den populære amerikanske app Cash App, har efterladt tech-branchen i USA i sorg.

43-årige Bob Lee blev dræbt natten til tirsdag amerikansk tid i det centrale San Francisco, og hans død blev efterfølgende bekræftet i en meddelelse fra MobileCoin, hvor Bob Lee senest var ansat som produktchef.

Politiet modtog anmeldelsen om et knivstikkeri kl. 02.35 om natten og fandt en mand med knivsår. Bob Lee blev fragtet til hospitalet, hvor han efterfølgende afgik ved døden. Det skriver mediet SFGate.

Hans død har efterladt techbranchen i San Francisco i sorg.

»Bob var skabt til den nye verden. Han var indbegrebet af en kreatør, en leder og en fuldtonet hacker,« lyder det fra MobileCoin-stifter Joshua Goldbard i meddelelsen.

»Jeg vil aldrig glemme Bob. Der vil aldrig være nogen helt som ham,« tilføjer Joshua Goldbard desuden på Twitter.

Også andre chefer i branchen kommer til at savne Bob Lees tilstedeværelse. Dylan Field, som er CEO hos Figma, et andet selskab, som har haft Bob Lee på lønningslisten, fortæller på Twitter om sit første møde med Lee.

»Han var ligeglad med, at jeg kun var 14, og vi talte om tech og nørdede om programmering. Vi forblev forbundet igennem årene, og han var en tidlig støtte for Figma. Det er så vanskeligt at tro, at han er væk,« lyder det fra Dylan Field.

Politiet i San Francisco meddeler, at man endnu ikke har foretaget anholdelser i sagen, og man appellerer til, at eventuelle vidner til knivstikkeriet henvender sig med oplysninger, der kan hjælpe.