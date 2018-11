Selv om den amerikanske sangerinde Taylor Swift har gjort hvad hun kunne, så var det ikke nok.

Demokraternes kandidat i Tennessee, Phil Bredesen, vinder ikke en plads i Senatet, selv om popstjernen opfordrede sine følgere til at stemme på ham.

Pladsen går i stedet republikaneren Marsha Blackburn, skriver CNN og NBC.

Det er en måneds tid siden, Swift sprang ud som fuldblods-demokrat på de sociale medier. Hun er født og opvokset i den konservative sydstat, hvor knap 80 procent af vælgerne i 2016 stemte på Donald Trump.

Vis dette opslag på Instagram ⬆️These two Tennessee women⬆️ voted for the candidate who has proven himself to be reasonable and trustworthy. We want leadership, not fear-based extremism. Early voting goes til Thursday and Election Day is November 6. Please don’t sit this one out. Et opslag delt af Taylor Swift (@taylorswift) den 30. Okt, 2018 kl. 10.37 PDT

På sin Instagram-profil skrev Taylor Swift i oktober:

'Adskillige hændelser i mit eget liv og i verden som sådan har fået mig til at ændre mening om min politiske åbenhed. Jeg har altid støttet den kandidat, der for alvor kæmper for menneskerettigheder, som jeg synes, vi fortjener dem her i landet. Jeg støtter kampen for LGBTQ-rettigheder (bøsser, lebiske og trans-folk, red.), jeg er imod enhver form for diskrimination på basis af køn, race eller seksuel orientering. Og jeg kan ikke stemme på en kandidat, der ikke accepterer alle amerikaneres ret til de samme rettigheder.'

Herefter bekendte Taylor Swift, at hun til midtvejsvalget vil stemme på Phil Bredesen til det amerikanske senat og Jim Cooper til Repræsentanternes Hus.

Indtil dette valg har Taylor Swift ikke bekendt politisk kulør, og man kan vist roligt sige, at udmeldingen ikke behagede præsident Donald Trump.

»Jeg er sikker på, at Taylor Swift ikke ved noget som helst om Marsha Blackburn. Lad mig sige det sådan her: Jeg kan lide Taylors musik 25 procent mindre nu,« sagde Trump i oktober.