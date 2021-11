Da taxachauffør David Perry kastede et blik på sin passager på bagsædet, blev han pludselig mistænksom.

Manden sad og fumlede ved en anordning på sit tøj, og tanken nåede ikke engang at tage form i Davids hjerne, før han sprang ud af bilen og låste døren.

Øjeblikket efter lød der et øredøvende brag, og bilen stod i flammer.

Manden på bagsædet mistede livet på stedet, mens David Perry reddede livet og slap fra bombemanden – for det var dét, han var – med nogle overfladiske skrammer og sprængte trommehinder.

Word now circulating in #Liverpool is that the bomb outside the hospital was intended to go off at a Remembrance Day memorial service, but that the taxi got stuck in traffic so the bomber told the driver to go to the hospital instead. pic.twitter.com/hR12V1icdW — Nick Griffin (@NickGriffinBU) November 14, 2021

Det skriver flere britiske medier. Blandt dem The Sun og Daily Mail.

Det var søndag formiddag i Liverpool, og briterne var i fuld gang med at fejre mindedagen Remembrance Day.

Kort før klokken 11, hvor de faldne i begge verdenskrige bliver mindet med to minutters stilhed, fik David Perry en ny kunde ind i vognen.

I første omgang bad manden om at blive kørt ind til katedralen i byen, hvor Remembrance Day-optoget skulle slutte.

Hero. Liverpool women’s taxi driver #Liverpool #LiverpoolWomens pic.twitter.com/1hmkuldNc2 — R (@RichieRocky7) November 14, 2021

Flere veje var spærret af, og det trafikale kaos gjorde, at det ikke var muligt at komme frem.

I stedet bad manden om at blive kørt ind i centrum af byen.

Da det heller ikke var muligt, ændrede kunden pludselig planer. På det tidspunkt kørte taxaen forbi fødehospitalet The Liverpool Women's Hospital, og nu forlangte manden at blive sat af.

Men så var det, at chaufføren fattede mistanke og låste sin passager inde i bilen. Den beslutning kan meget vel have reddet mange menneskeliv, vurderer medierne.

Dagen derpå bliver den årvågne taxachauffør da også udråbt som en helt.

»David Perry. Helten fra Liverpool,« skrev briten Billy Darwin på de sociale medier lørdag aften.

»David var tæt på at betale den ultimative pris for at redde andre, og han tænkte tilsyneladende ikke på andet end at sørge for, at han beskyttede borgerne i vores by,« tilføjede han.

Mandag eftermiddag slår britisk politi fast, at der er tale om et fejlslagent terrorangreb.