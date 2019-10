Mens USAs præsident, Donald Trump giver interview efter interview og taler om det, han kalder 'demokraternes heksejagt', er hans kone, Melania Trump, tavs som graven.

I hvertfald når det drejer sig om den truende rigsretssag, der kan koste hendes mand jobbet i Det Hvide Hus.

Da USAs slovensk-amerikanske førstedame torsdag således stillede op til pressemøde i regeringsbygningen (The Capitol) i Washington D.C., ignorerede hun samtlige spørgsmål om rigsretssagen, der muligvis kan blive en realitet allerede inden nytår.

»Hvordan påvirker rigsretssagen dig og jeres familieliv,« spurgte en ivrig journalist fra tv-statioen ABC.

Melania Trump taler om én af sine mærkesager, den amerikanske opioidkrise. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP Vis mere Melania Trump taler om én af sine mærkesager, den amerikanske opioidkrise. Foto: NICHOLAS KAMM - AFP

»Er du enig, når din mand kalder demokraternes rigsret-planer for en lynching,« spurgte en anden journalist.

'Svaret' på begge spørgsmål var tavshed.

Melania Trump var nemlig mødt op for at tale om den amerikanske opioid-krise, der ifølge det amerikanske sundhedsministerium har kostet godt to millioner livet.

Opioid-krisen (misbrug af receptkrævende smertestillende medicin) har siden 2018 været én af Melania Trumps mærkesager.

En anden af Melania Trumps mærkesager er 'Be Best'-kampagnen imod on-line-mobning. Samtidig har hendes mand, Donald Trump travlt på twitter. Her er førstedamen omgivet af amerikanske teenagere. Foto: ERIN SCOTT - Reuters Vis mere En anden af Melania Trumps mærkesager er 'Be Best'-kampagnen imod on-line-mobning. Samtidig har hendes mand, Donald Trump travlt på twitter. Her er førstedamen omgivet af amerikanske teenagere. Foto: ERIN SCOTT - Reuters

Og efter hun ignorerede spørgsmålene om den mulige rigsretssag, sagde hun til det fremmødte publikum:

»Vi har gjort store fremskridt i vores kamp imod denne krise. Jeg har besøgt nogle af de hårdest ramte områder i USA. Og jeg har med egne øjne set. den altødelæggende effekt, epidemien har på familier og børn.«

Mindre end en kilometer væk fra The Capitol, hvor Melania Trump sad under et portræt af USA's første præsident George Washington, fortsatte tre demokratisk-ledede komitéer torsdag deres afhøring af vidner, der skal være med til at fastslå hvorvidt Donald Trump har misbrugt sin magt som præsident for at dyrke egne politiske og finansielle interesser.

Præsidenten selv kalder beskyldningerne for en 'lynching'. Og selvom hustruen Melania er tavs, er Donald Trump ikke den eneste i familien med en mening om (rigsrets)sagen.

'Førstedatter' og præsidentens personlige rådgiver, Ivanka Trump mener ikke, at debatten om en rigsretssag imod hendes far bør være en prioritet. »Der er vigtigere ting,« siger Ivanka Trump. Foto: JAMES LAWLER DUGGAN - Reuters Vis mere 'Førstedatter' og præsidentens personlige rådgiver, Ivanka Trump mener ikke, at debatten om en rigsretssag imod hendes far bør være en prioritet. »Der er vigtigere ting,« siger Ivanka Trump. Foto: JAMES LAWLER DUGGAN - Reuters

»Lad mig bare sige, at det ikke er en prioritet. I Det Hvide Hus kæmper vi hver dag for en amerikanske arbejder og den amerikanske familie. Dét er vores prioritet,« siger Ivanka Trump, der ikke alene er præsidentens datter, men også hans personlige rådgiver.

Sammen med sine to brødre, Eric Trump og Donald Trump Jr., har Ivanka Trump siden indsættelsen 20. januar 2017 forsvaret sin far i tykt og tyndt.

Ifølge en helt ny meningsmåling foretaget af CNN og Gallup mener 50 procent af de amerikanske vælgere nu, at Donald Trump ikke alene bør stilles for en rigsret. De mener også, at præsidenten skal sættes fra bestillingen .

Onsdag demonstrerede ikke færre end 48 republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus, at de absolut ikke er enige med de førnævnte 50 procent af befolkningen.

Der er mange alvorlige miner i Det Hvide Hus - en mulig rigsretssag imod Donald Trump truer forude. Foto: ALEX EDELMAN Vis mere Der er mange alvorlige miner i Det Hvide Hus - en mulig rigsretssag imod Donald Trump truer forude. Foto: ALEX EDELMAN

Således 'stormede' de mange jakkesæt-klædte mænd retskomitéens lukkede afhøring, hvor kun medlemmer og specielt indkaldte vidner ellers har ret til at være.

De republikanske 'rebeller' bestilte pizza og forlangte, at disse afhøringer af potentielle vidner imod Trump fremover skal være åbne for offentligheden.