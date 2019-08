Norske Tatiana Ofstad var så lykkelig, fordi hun havde gjort sig en god handel i den lokale Power-butik i Tønsberg.

Hun havde fået en god pris på et køleskab, der var så godt som nyt. En udstillingsmodel som hun havde fået et godt øje til. Men da hun åbnede det, fik hun sig noget af en overraskelse.

»Da jeg åbnede køleskabet, så jeg noget bevæge sig. En brun, sej masse væltede mod mig. Det var et klistret monster,« siger Tatiana Ofstad til TV 2 Norge.

Hele misæren skyldes noget så simpelt som hjemmebag og en menneskelig forglemmelse.

De ansatte ved Power-butikken havde bagt boller, og havde opbevaret de resterende boller og den resterende dej i køleskabet.

Problemet var bare, at de glemte at tage dejen ud af køleskabet, inden de sendte det til hende. Så dejen stod og hyggede sig på Powers lager i fire dage, mens køleskabet var slukket. Det betød selvklart, at gæren havde optimale forhold til at arbejde sig større og større.

Hermed fik Tatiana Ofstad noget af en gæret overraskelse, da dejen væltede ud af kølesabet.

Heldigvis kunne Power godt forstå, at hun var lidt træt af situationen, og de sendte hende en sprityny erstatning.