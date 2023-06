To russiske kampfly er mandag kommet i direkte konfrontation med militærfly fra Storbritannien over Sortehavet.

Det hævder det russiske nyhedsbureau Tass.

Ifølge Ruslands nationale forsvarskontrolcenter var der tale om et RC-135 overvågningsfly samt to RAF Typhoon-jagerfly, som befandt sig over Sortehavet.

»Den 26. juni 2023 opdagede russisk luftrumskontrol over Sortehavets farvande tre luftmål, der nærmede sig Ruslands statsgrænse,« lyder det ifølge Tass i en erklæring fra det russiske forsvar.

»For at identificere luftmålene og forhindre en overtrædelse af Ruslands grænse blev et par Su-27-jagere sendt afsted fra de vagthavende luftforsvarsstyrker,« skriver man desuden.

Det var de to russiske kampfly, som identificerede – og filmede – de britiske fly.

»Da russiske jagerfly nærmede sig, foretog de udenlandske militærfly en u-vending væk fra den russiske grænse. De russiske fly vendte sikkert tilbage til deres baseflyveplads,« skriver det russiske forsvar.

Fra russisk side lyder det endvidere, at de to Su-27-jagerflys mission blev udført i nøje overensstemmelse med internationale regler for brug af luftrummet over neutralt farvand.