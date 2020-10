For første gang i 3.000 år er der igen tasmanske djævle på det australske fastland. Dér er de blevet sat løs i juli og september efter at have været uddøde på samme fastland i tre årtusinder. Dyreværnsfolk beskriver begivenheden som et 'historisk' skridt.

Aussie Ark, en australsk organisation for truede dyr, har sammen med flere andre dyreværnsorganisationer sat 26 tasmanske djævle ud på et 400 hektar stort område tre en halv timers kørsel nord for Sydney. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er de første skridt mod at få de små rovdyr til at vende tilbage, ligesom det lykkedes amerikanerne at få ulvene tilbage til Yellowstone National Park i 1990'erne.

»Det er det, drømme er lavet af,« siger Tim Faulkner, præsident for Aussie Ark, der i 16 år har stået bag det største avlsprogram for tasmanske djævle i Australien.

En tasmansk djævel får mad på flaske i Australien. Foto: AUSSIE ARK / Handout via REUTERS

Tasmanske djævle vejer op til otte kilo, og de har en sort eller brun pels. Normalt spiser de andre mindre dyr, eller de lever af ådsler.

De er ikke farlige for mennesker, siger myndighederne, men de vil forsvare sig selv og kan forårsage alvorlige skader.

Dyrene bliver klassificeret som i fare for at uddø på grund af den dødelige cancerform, der ramte den resterende del at de vildtlevende djævle på Tasmanien i 1990'erne. De godt 150.000 eksemplarer blev reduceret til blot 25.000.

På Australiens fastland formoder man, at de er blevet jaget af vilde dingoer. Det er vilde australske hunde, som gjorde det af med den sidste tasmanske djævel for godt 3.000 år siden.

Skuespilleren Chris Hemsworth og hans kone, Elsa Pataky. gav en hånd med ved udsættelsen af de tasmanske djævle nord for Sydney. Foto: AUSSIE ARK / Handout via Reuters

40 andre dyr skal udsættes i løbet af de følgende par år.

Det kan måske ifølge Faulkner lave en gruppe, der er i sikkerhed for den frygtede kræftsygdom, der hidtil ikke har kunnet behandles.