En minearbejder i Tanzania er blevet millionær på at sælge to rå tanzanit-sten til landets mineministerium. De to sten er de største, der nogensinde er blevet fundet.

Saniniu Laizer, som minearbejderen hedder, tjente lidt over 25 millioner kroner for de to ædelsten, der tilsammen vejede 15 kg. Det skriver BBC.

Tanzanit-sten er et af de mest sjældne ædelsten på jorden, og den findes kun i det nordlige Tanzania omkring Merelani i Manyare. Minerne i dette område menes at være det eneste sted, tanzanit-sten findes.

Det bliver brugt til at lave smykker, og dets værdi kan måles i dets varianter af farvetoner. Det kan være grøn, red, purpur eller blå.

En kvinde holder en Tanzanite og diamantring i Cape Town i Sydafrika. Foto: NIC BOTHMA Vis mere En kvinde holder en Tanzanite og diamantring i Cape Town i Sydafrika. Foto: NIC BOTHMA

Jo finere eller klarere en farve er, jo højere blive prisen på en tanzanit-sten.

Det var Saniniu Laizer selv, der fandt de to sten på henholdsvis 9,2 kg og 5,8 kg, da han gravede i sin lille mine i sidste uge.

Indtil da vejede den største tanzanit-sten, der er blevet fundet i minerne, blot 3,3 kg.

Saniniu Laizer fik sågar en telefonisk hilsen fra Tanzanias præsident, John Magufuli, der ønskede ham tillykke med det store fund.

Et banner med præsident John Joseph Magufuli er sat op på væggen af det 24 km lange hegn omkring Melani, der skal stoppe smugleriet af Tanzanite. Foto: Joseph Lyimo Vis mere Et banner med præsident John Joseph Magufuli er sat op på væggen af det 24 km lange hegn omkring Melani, der skal stoppe smugleriet af Tanzanite. Foto: Joseph Lyimo

»Dette er, hvad de små miner kan producere, og det betyder, at Tanzania er et rigt land,« sagde præsidenten til BBC.

Den 52-årige Saniniu Laizer, som har fire koner og 30 børn, vil slagte en af sine køer for at fejre fundet. Og han vil også investere nogle penge i lokalsamfundet.

»Jeg vil bygge et indkøbscenter og en skole. Skolen skal ligge nær mit hjem. Der er mange fattige mennesker heromkring, som ikke har råd til at sende deres børn i skole,« siger han til BBC.

Han planlægger ikke nogen stor omlægning af sin livsstil, nu hvor han er kommet til penge, skriver BBC.

Em minearbejder kravler ud af minen Manyara-regionen. Det eneste sted, man kan finde Tanzanite i hele verden. Foto: ANTONY NJUGUNA Vis mere Em minearbejder kravler ud af minen Manyara-regionen. Det eneste sted, man kan finde Tanzanite i hele verden. Foto: ANTONY NJUGUNA

Han vil forsat holde øje med sine godt 2.000 køer, og han skal ikke være ekstra påpasselig, nu hvor han pludselig er blevet rig.

»Det er sikkert nok. Der vil ikke blive nogle problemer. Jeg kan sågar gå ud om natten uden problemer,« siger Saniniu Laizer.