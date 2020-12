Ingen nedlukning. Intet forsamlingsforbud. Ingen krav om mundbind og social distance. Og ingen coronatilfælde siden maj.

Det lyder jo næsten som et paradis på jord – men bag historien gemmer sig en mildest talt alternativ tilgang til pandemien.

Det østafrikanske land Tanzania har kun registreret 509 smittede og 21 corona-relaterede dødsfald under hele pandemien, som ellers har lagt store dele af verden – herunder Danmark – i et jerngreb.

Og det til trods for, at Tanzania har omkring 56 millioner indbyggere.

Så noget kunne umiddelbart tyde på, at landets farverige præsident John Magufuli har haft stor succes ved at gå sine helt egne veje i kampen mod den ondartede virus, og lade folk leve videre som før pandemien.

Men bag facaden er virkeligheden sandsynligvis en noget anden.

John Magufuli beordrede i maj, at Tanzania simpelthen skulle stoppe med at registrere nye coronasmittede. Han har åbent talt imod brugen af mundbind og såede også tvivl om Tanzanias nationale testlaboratories troværdighed ved at påstå, at han i smug havde fået både frugter og dyr testet – og at prøverne fra en papaja, en ged og en vagtel skulle have været positive.

I stedet for de gængse metoder i kampen mod coronaen – dem, som vi efterhånden kender til hudløshed her i Danmark – opfordrede den stærkt katolske præsident sin befolkning til at ty til bønner til Gud.

Han og regeringen iværksatte en tre dages periode i bønnens og fastens tegn til formålet.

'Guds vilje'

I juni erklærede John Magufuli så Tanzania for coronafrit.

»Corona er blevet fjernet fra vores land ved Guds vilje,« sagde han under en gudstjeneste i juni.

Før han erklærede coronavirussen besejret, havde John Magufuli også opfordret de smittede til at benytte traditionelle healing-metoder, så som at inhalere damp fra et sammenkog af blade fra neem-træet og løg.

John Magufuli mener, at bøn og tro på Gud har fjernet coronavirus fra Tanzania. Foto: Tanzania State House Press Vis mere John Magufuli mener, at bøn og tro på Gud har fjernet coronavirus fra Tanzania. Foto: Tanzania State House Press

Uafhængige medier fortæller imidlertid en helt anden – og noget mere dyster – historie om, hvordan det står til med coronapandemien i Tanzania.

Mørklægning og proppede hospitaler

Avisen Sauti Kubwa citerer unavngivne læger og pårørende til patienter for, at coronavirussen 'i stilhed dræber mennesker i en alarmerende fart'. Hospitalerne i Tanzanias økonomiske centrum – havnebyen Dar-es-Salaam – er angiveligt fyldt til bristepunktet med coronapatienter.

Det kan da også nævnes, at nabolandet Kenya – trods meget mangelfuld testning – har registreret over 90.000 smittede og 1.600 dødsfald med corona; eller mange gange flere end Tanzania.

Internationale sundhedsorganisationer slår også alarm og nærmest trygler præsident John Magufuli om at droppe mørklægningen og fortælle omverdenen, hvordan det reelt står til i landet.

»Vi håber fortsat på og beder til, at Tanzania vil komme ud af sit skjul og informere om situationen i landet, så vi i fællesskab kan arbejde på at udrydde denne virus fra vores kontinent,« siger John Nkengasong, som er direktør for Africa Centre for Disease Control, til BBC Newsday ifølge Face of Malawi.

Hvor mange der i virkeligheden har været smittet med coronavirus i Tanzania står hen i det uvisse. Det samme gælder antallet af corona-relaterede dødsfald.