Han havde egentligt slet ikke lyst til at komme med på turen ned til Titanic.

En tur som blev hans og fire andre mænds skæbne.

Det skriver NBC News.

19-årige Suleman Dawood var sammen med sin far Shahzada blandt deltagerne i ekspeditionen med Titan.

I går aftes meddelte de amerikanske myndigheder, at ubåden menes at være imploderet, og at alle fem ombordværende regnes for at være døde.

Til NBC News fortæller Azmeh Dawood, der er storesøster til Shahzada:

»Han følte sig rædselsslagen og ikke særlig klar til at tage med.«

Ifølge tanten tog den universitetsstuderende kun med på turen, fordi den faldt sammen med den amerikanske udgave af Fars dag, og han var ivrig efter at glæde sin far, der gik meget højt op i historien om Titanic.

»Jeg tænker hele tiden på Suleman, der måske har siddet inde i ubåden og gispet efter vejret. For at være ærlig, så er tanken helt uudholdelig,« siger Azmeh Dawood.

Hun bor i Amsterdam og har været klitret til skærmen for at følge familiens skæbne.

»Jeg føler, at jeg har været med i en virkelig dårlig film, hvor der hele tiden har kørt en nedtælling, men man vidste ikke, hvad man talte ned til,« siger hun.

Shahzada var en velhavende, pakistansk forretningsmand, der lige fra barnsben har haft en kæmpe passion omkring dramaet om Titanic.

Så det overraskede heller ikke søsteren, at han købte billetter til ekspeditionen ned til vraget.

»Om jeg så fik en million dollar for det, var jeg aldrig selv taget med på turen i Titan,« siger Azmeh Dawood.