En kæmpe eksplosion har ramt nær et hospital i en by øst for sydafrikanske Johannesburg.

Tankbilen, som eksploderede, menes at have siddet fast under en lav bro lørdag morgen omkring 100 meter fra Tambo Memorial Hospital.

Det skriver BBC.

Lastbilen transporterede flydende petroleumsgas.

»Tilsyneladende kørte en gastankvogn under metrobroen og sad fast derinde, og på grund af friktion brød den i brand,« sagde talsmand for beredskabstjenester, William Ntladi.

Da brandmænd forsøgte at slukke ilden, fandt den store eksplosion sted, som blev fanget af en forbipasserende, der ødelagde en brandbil og to motorkøretøjer.

Mindst 10 mennesker er blevet dræbt og omkring 40 såret. Der er frygt for, at dødstallet kan stige, da 19 mennesker er i kritisk tilstand og 15 andre er stabile, men alvorligt såret, rapporterer AFP.

Øjenvidnet Michael Kulinji beskrev eksplosionen som 'som en bombe', skriver nyhedsbureauet Reuters.

Patienter blev evakueret fra hospitalet efter, at en del af taget kollapsede efter eksplosionen.