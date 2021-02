Når 22-årige Faith Hill fra Missouri, USA, åbner munden og smiler, så er det tandløse gummer, der møder hendes 700.000 følgere på mediet TikTok. Den unge kvinder har igennem seks år været afhængig af methamphetamine, bedre kendt som meth eller crystal meth.

Og det flere årige misbrug har sat tydelige spor på hendes krop og sociale liv, skriver The Dayli Star.

Blandt andet tabte hun chokerende meget vægt under sit misbrug, hendes venner forsvandt og så udhulede det hvide krystalstof hendes tænder.

Hele otte gange forsøgte den nu 22 årige Faith Hill at blive clean, og da det endelig lykkedes, fik hun fjernet alle sine tænder for at gøre plads til tandproteser. En proces, som hun har delt på TikTok.

I en af hendes videoer, som hun har lavet, mens hun forsøgte at blive clean, fortæller hun:

» Jeg havde et misbrug i seks år. Jeg boede på gaden, hoteller, hvor som helst jeg kunne klare at lægge hovedet på.«

»Tydeligvis passede jeg ikke på mine tænder. Eller, jeg troede jeg gjorde, men det gjorde jeg ikke. Det resulterede i, at de knækkede, rådnede og til sidst fik jeg dem fjernet.«

Hendes historie og transformation har både inspireret og rørt hendes mange følgere.

Blandt andet skriver én:

»Du er utrolig og du inspirerer mig,« En anden skriver » Du er fantastisk. Tak for din ærlighed og tillykke med, du er blevet clean.«

En af de videoer, som har fået meget opmærksomhed viser, hvordan Faith Hill ser ud, når hun smiler uden sin tandprotese. Videoen har fået en million visninger.

Ifølge American Dental Association (red. Amerikansk tandlægeforening) så lider misbrugere af meth ofte af henfald og problemer med gummer, hvilket også kaldes for 'meth mund'. Her bliver tænderne sorte, rådner og falder så meget fra hinanden, at det er nødvendigt at fjerne dem.