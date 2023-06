»Lori, du har taget mine forældre.«

Sådan sagde Ana Rudolph til sin fars elskerinde, Lori Milliron, som fredag blevet dømt for meddelagtighed i drabet på Rudolphs mor.

Straffen lød på 17 års fængsel, skriver blandt andre New York Post og CNN.

Faderen, den amerikanske tandlæge Lawrence 'Larry' Rudolph, blev sidste år kendt skyldig i at have slået sin kone, den 57-årige Bianca Rudolph, ihjel på en safarirejse i Zambia tilbage i 2016.

Datteren beskylder nu Lori Milliron for at have »planlagt at tilintetgøre« moderen.

»Men på trods af alt, hvad du har gjort, vil du aldrig kunne tage min sjæl. Det kan måske være svært for dig at forstå … fordi du ikke selv har en,« fortsatte datteren sin svada til faderens kæreste.

Lori Milliron blev kendt skyldig i at være medvirkende til mord, i at hindre opklaringen og for i to tilfælde at have afgivet falsk vidneudsagn for en storjury.

Selv bedyrede hun sin uskyld.

Hendes advokat bemærkede, at dommen var langt hårdere end normalt i den type sager, og lovede, at den ville blive anket.

Dommeren fastholdt dog, at den lange fængselsstraf skyldes, at han mente det bevist, at det var Milliron, der opfordrede Rudolph til drabet.

Han bemærkede også, at hun ikke havde virket følelsesmæssigt berørt under retssagen, da hun så billeder og hørte vidneudsagn, som blev brugt som vidnesbyrd.

Dommen mod Lawrence Rudolph var oprindelig planlagt til denne uge, men er blevet udskudt.

Han har hele tiden hævdet, at hans kone ved et uheld skød sig selv.

Efterforskningen af sagen viste dog, at den forklaring ikke kunne passe, da såret i hendes hjerte kom fra et skud affyret på mellem en halv til en meters afstand.