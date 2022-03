En tandlæge fra Wisconsin i USA er blevet fundet skyldig i en sag, der formentlig vil få det til at løbe koldt ned ad ryggen på mange.

Således rapporterer Milwaukee Journal Sentinel, at tandlægen Scott Charmoli sidste torsdag blev kendt skyldig i forsætligt og i mange tilfælde unødvendigt at have skadet sine patienters tænder, før han efterfølgende kunne sætte krone på dem.

Dermed kunne arbejdet – som han tog sig godt betalt for – nemlig blive dækket af patienternes forsikringsselskab.

Ifølge anklagedokumenterne ville Scott Charmoli vise en patient et røntgenbillede af en sund tand, men derefter pege på en linje eller en plet, som han ville fortælle sin patient indikerede et brud eller en forrådnelse.

Og så ville han forklare patienten, at man var nødt til at sætte en krone på.

Ifølge avisen havde Scott Charmoli sat 1.600 kroner på over en periode på 20 måneder, og i 2019 havde tandlægen sat kroner på tænderne hos cirka en tredjedel af de patienter, han havde til behandling.

I en periode på halvandet år fra januar 2016 og frem til slutningen af juni 2018 modtog han cirka 318.000 dollar fra forsikringsselskabet Delta Dental for sine operationer.

Og i første halvår af 2019 hentede han yderligere 114.000 dollar fra selskabet.

Scott Charmolis foretagende blev opdaget i 2019, da han havde solgt sin praksis, og de nye ejere fik overblik over, at antallet af kroneoperationer var helt ud over det sædvanlige.

Han blev kendt skyldig i syv tilfælde af svindel efter fire retsdage ved en føderal domstol i Milwaukee og risikerer nu op imod 20 års fængsel. Dommen vil blive udmålt 17. juni, skriver avisen.

Derudover står Scott Charmoli, som fik sin tandlægelicens inddraget i februar 2021, over for søgsmål fra næsten 100 tidligere patienter for fejlbehandling.