En tandlæge og storvildtjæger fra Pennsylvania i USA beskyldes nu for at have myrdet sin kone gennem 34 år på en jagtrejse til Zambia i Afrika i 2016.

Han greb til den forfærdelige handling – siger politiet – for at sikre sig millioner af dollar i forsikringspenge.

Den 67-årige Lawrence Rudolph skød og dræbte tilsyneladende sin hustru Bianca Finizio Rudolph, og han krævede næsten 5 millioner dollar (over 32 millioner danske kroner) af forsikringsselskaberne. Det viser papirer, som tv-selskabet CBS 2 har set.

Rudolph, som har tandlægepraksissen Three Rivers Dental i Pittsburgh, skyndte sig tilsyneladende at få resterne af konen kremeret i Afrika, blot dage efter hun var død, siger myndighederne.

Bianca Finizio Rudolph (i midten) blev angiveligt skudt af sin mand, Lawrence Rudolph. Foto: Facebook

Nu er han blevet sigtet for mordet og for bedrageri, ifølge politiet. Det skriver New York Post.

Lawrence Rudolph havde forsikret sin kone i syv forskellige selskaber. Hendes død indbragte ham 4,8 millioner dollar. Det blev nemlig betragtet som en ulykke af det zambiske politi.

Hans kone mødte sin skæbne den 11. oktober 2016 klokken halv seks lokal tid. Hun blev skudt i brystet med et gevær.

'Hun skød sig selv med geværet, som hun var ved at pakke ned,' sagde Rudolph til politiet.

Ifølge politiet skød og dræbte Lawrence Rudolph sin kone Bianca Finizio Rudolph under en jagttur til Zambia i Afrika. Foto: Larry Rudolph / Facebook

Både Lawrence Rudolph og han kone Bianca var succesfulde storvildtjægere. De var ofte på jagt i Afrika, og denne gang gjaldt det for Bianca om at skyde en leopard.

Den fik hun dog aldrig ram på, men hun skød en masse andre dyr. Hendes mand var med på turen, men jagede ikke.

Chefen for FBI på ambassaden i Zambia tog til begravelsen, sammen med to medarbejdere, for at fotografere liget af Bianca, inden det blev kremeret.

Han beskrev såret som et skud, der sad lige i hjertet. Det var blevet affyret på en afstand af mellem 6,5 og 8 meter.

Tandlægeklinikken ligger her i Pittsburgh, USA. Foto: Google Street View

Den første livsforsikring havde Bianca oprettet i 1987, og den var blevet opdateret i 2016, det samme år, som hun døde.

Fire af de syv forsikringsselskaber hyrede en efterforsker, der skulle se nærmere på hendes død, men alle syv bestemte, at Lawrence Rudolph skulle have udbetalt pengene fra forsikringen.

Efter hendes død kom det via en ven frem, at Lawrence havde haft seksuelt samkvem med en anden kvinde.

»Larry ville aldrig blive skilt fra Bianca, fordi han ikke vil gå glip af pengene. Og hun vil aldrig blive skilt, for hun er katolik,« fortalte vennen de føderale efterforskere, som nu var gået ind i sagen.

Kvinden, Lawrence havde en affære med, var ansat i tandlægeforretningen i Pittsburgh. Hun havde kendt Lawrence og haft en affære med ham i 15-20 år, Og hun havde givet ham et ultimatum: Du får et år til at sælge din tandlægeforretning og forlade Bianca.

Efterforskere sagde, at i januar 2017 så boede Lawrence Rudolph sammen med den kvinde, han havde haft affæren med i 20 år. De to havde blandt andet rejst til Mexico i 2010, to gange i 2011, 2013, 2014, 2015 og både i juli 2016 og i 2017 – lige efter Biancas død.

Under FBIs undersøgelse af sagen blev fotografierne fra ambassaden i Zambia gennemset af retslægen i Colorado. Han siger i en udtalelse:

»Det er min opfattelse, at det vil være fysisk umuligt at affyre dette gevær fra transportkassen – og samtidig lave et indgangshul som det, der er på fru Rudolph.«

Lawrence Rudolphs advokater siger, at han ikke havde noget motiv for at dræbe hende. Hans tandlægepraksis var vurderet til otte millioner dollar (52 millioner danske kroner).

'Dette er en uhyrlig retsforfølgelse af doktor Larry Rudolph, en mand, som elskede sin kone gennem 34 år, og som ikke dræbte hende,' siger Lawrences advokat, David Oscar Markus, i en udtalelse, der er refereret i People.

'Tilbage i 2016 oplevede hans kone en forfærdelig ulykke på en jagtrejse i Zambia. Undersøgerne konkluderede dengang, at det var en ulykke. Adskillige forsikringsselskaber undersøgte det også, og alle var enige.

Nu mere end fem år senere forsøger regeringen at rejse en sag mod denne velrespekterede og lovlydige tandlæge. Doktor Rudolph ser frem til en retssag. Der vil han vise sin uskyld.'