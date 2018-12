Oven på en beslutning om at trække USA's soldater ud af Syrien siger Trump, at der er fodslag med Erdogan.

USA's præsident, Donald Trump, har sagt ja til en invitation fra Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Det siger en talsmand for den tyrkiske leder efter et regeringsmøde mandag.

Trump ønsker at komme på besøg i 2019, men der er endnu ikke fastsat en dato, siger talsmanden.

Erdogan kom med sin invitation under en telefonsamtale med Trump i weekenden. Her drøftede de Trumps beslutning om at trække de cirka 2000 amerikanske soldater i Syrien hjem.

Trump skrev søndag i et tweet, at han havde haft en "lang og produktiv" samtale med Erdogan.

Her diskuterede de ifølge Trump en "langsom og stærkt koordineret" tilbagetrækning af USA's soldater i Syrien.

Den amerikanske præsident overaskede mange amerikanske politikere og allierede, da han i sidste uge meddelte, at han trækker de amerikanske soldater hjem.

Det fik hans forsvarsminister, James Mattis, til at træde tilbage i protest.

Den kurdiskdominerede styrke YPG i Syrien har været en vigtig samarbejdspartner for USA i Syrien i kampen mod Islamisk Stat (IS).

Trump hævder, at USA har nedkæmpet IS. Men han nævner ikke, at det hårde arbejde i kampen mod islamisterne er blevet udført af YPG.

Kritikere siger, at USA's tilbagetrækning er et knæfald for Tyrkiet, der har svoret, at det vil knuse den kurdiske styrke i Syrien.

