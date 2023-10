John Kirby er en mand, der er vant til at udtale sig om lidt af hvert.

Men allerede da CNN-værten stiller sit spørgsmål til ham, bliver talsmanden for Det Hvide Hus' nationale sikkerhedsråd tydeligt berørt.

»Undskyld,« forsøger han sig, mens han ryster på hovedet og kigger ned:

»Jeg beklager.«

Forinden har han også presset læberne hårdt sammen, bidt sig i dem og lignet en mand, der er tæt på at begynde at græde.

Alt sammen fordi CNNs Jake Tapper spørger ham ind til den øjeblikkelige situation i Israel, hvor Hamas i de seneste dage har indledt et stort og voldsomt angreb.

Her er ordene fra Jake Tapper, der får John Kirby til at reagere:

»Vi ser billeder af kidnappede børn, unge bortførte kvinder med blodige bukser, fordi de sandsynligvis er blevet voldtaget genatagne gange. Det er rædselsvækkende. Der har været meget død og ødelæggelse i regionen, men jeg har aldrig set noget som det her.«

John Kirby får repliceret efter at være gået i stå nogle gange og efter at have beklaget sig.

»Det er meget svært at se på de billeder. Der er menneskelige omkostninger. Og det her er mennesker, det handler om. Det er familiemedlemmer, det er venner og elskede og kusiner, brødre og søstre,« lyder det fra den højstående embedsmand:

»Det er svært. Og jeg beklager.«

Jake Tapper: »Det er ikke noget at undskylde for.«

