Brexit-interesserede kan godt nå at få lidt søvn, mens forhandlinger om en aftale fortsætter, siger talsmand.

Storbritannien og EU er ifølge diplomater, som nyhedsbureauet Reuters har talt med, fortsat snublende tæt på en handelsaftale efter brexit.

Men endnu er intet officielt bekræftet, og arbejdet fortsætter natten mellem onsdag og torsdag.

Det oplyser Eric Mamer, der er talsmand for EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, kort efter klokken 01.00 torsdag.

- Brexit-arbejdet fortsætter natten igennem, skriver Eric Mamer på Twitter.

- Det kan anbefales at få lidt søvn til alle, der følger brexit. Forhåbentlig starter vi dagen tidligt i morgen.

Onsdag aften har det fra flere diplomater lydt, at en aftale var nært forestående.

Flere medier skrev endda, at aftalen kunne falde på plads allerede om aftenen.

Nu skriver Reuters imidlertid, at der vil blive holdt et pressemøde i London torsdag morgen. Det er uvist hvornår.

Briternes premierminister, Boris Johnson, har ifølge Reuters holdt et telefonmøde med sine ledende ministre, mens forhandlere fortsat gennemlæser en række juridiske dokumenter.

Lykkes det at nå frem til en aftale, vil det være i allersidste øjeblik. Den overgangsperiode, der trådte i kraft, da briterne forlod EU 31. januar, slutter om syv dage.

Det var oprindeligt planen, at aftalen, der fylder omkring 2000 sider, skulle være klar, i tide til at Europa-Parlamentet kunne debattere og godkende den ved afstemning.

Men tiden er løbet fra den køreplan. I stedet er det målet at indgå en aftale, der får midlertidig virkning fra 1. januar, hvorefter godkendelsen må komme på forventet efterbevilling.

Ifølge Reuters ventes handelsaftalen at føre til et langt mere fjernt forhold mellem Storbritannien og EU, end iagttagere kunne have forestillet sig, da den britiske befolkning stemte for brexit i 2016.

Det er blandt andet fiskeri og lige konkurrencevilkår, der har været de største knaster mellem EU og Storbritannien.

/ritzau/