Stefan Löfven har nu fået mandat til at foreslå en regering, som der skal til afstemning i Riksdagen.

Talmannen i Sverige meddeler på et pressemøde, at han nominerer Socialdemokraternas leder, Stefan Löfven, til statsminister.

Löfven har nu fået mandat til at foreslå en regering, som skal til afstemning i Riksdagen.

Löfvens udspil til en regering skal præsenteres i Riksdagen den 3. december, og en afstemning om hans foreslåede regering skal finde sted den 5. december.

Det betyder, at Stefan Löfven får en ekstra weekend til diskussioner og interne drøftelser.

Riksdagen har tidligere stemt Moderaternes Ulf Kristersson ned som statsminister, efter at han var nomineret af talmannen, Andreas Norlén.

I en tale til sine konservative partifæller sagde Ulf Kristersson fredag, at Löfven måske vil blive stemt ned, men han betoner, at der trods krisen med at få dannet en regering ikke er grund til at stile efter et nyvalg.

- Man skal naturligvis ikke frygte et nyvalg, men man skal heller ikke true med det. Jeg tror, at der blandt vælgerne kun er begrænset respekt for de partier, som håber et nyvalg vil sikre dem et bedre valgresultat, siger han.

Han siger også, at han ikke tror på en stor koalition, hvor både Socialdemokraterna og Moderaterna indgår.

- En sådan regering ville ikke få udrettet noget, siger han.

Centerlederen Annie Lööf meddelte torsdag, at hun måtte opgive at bryde dødvandet i den politiske situation i Sverige.

Lööf, hvis parti er en svensk pendant til De Radikale i Danmark, var den tredje partileder, der gjorde forsøg på danne en svensk regering siden valget for mere end to måneder siden.

Talmannen kan i alt fire gange nominere en statsministerkandidat, som skal komme med et regeringsudspil, som Riksdagen skal stemme om.

Krisen kan i sidste instans ende med udskrivning af nyvalg.

/ritzau/TT