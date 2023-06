»De kæmper, tager risici og ofrer – desværre – deres liv for det.«

Siden den russiske præsident, Vladimir Putin, sidste år sendte sine styrker ind over grænsen til nabolandet, er antallet af kvinder i det ukrainske forsvar steget og steget.

Sådan lyder det fra det ukrainske forsvarsministerium i et opslag på Telegram.

I alt er mere end 60.000 kvinder på den ene eller anden måde involveret i forsvaret af Ukraine, oplyses det.

Her ses ukrainske soldater kæmpe nær frontlinjen ved Bakhmut. Billedet stammer fra den 11. januar. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses ukrainske soldater kæmpe nær frontlinjen ved Bakhmut. Billedet stammer fra den 11. januar. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/Ritzau Scanpix

Mere end 42.000 af dem skal have meldt sig ind i de væbnede styrker.

»Dette tal er konstant stigende, for som en reaktion på den russiske invasion har et betydeligt antal ukrainske kvinder sluttet sig til de væbnede styrkers rækker,« lyder det i opslaget.

Stigningen 'lettes' ifølge forsvarsministeriet også af 'betydelige ændringer' i den ukrainske lovgivning, som nu giver kvinder mulighed for 'fuldt ud at realisere sig selv i hæren'.

»De holder forsvaret på niveau med mænd, kæmper, tager risici og ofrer – desværre – deres liv for det,« lyder det fra ministeriet:

»De er et forbillede for mod og dedikation for hele verden!«

Det vides ikke, hvor mange af kvinderne der kæmper ude på slagmarkens frontlinjer, men tilbage i midten af maj oplyste Yevheniia Kravchuk, der er medlem af det ukrainske parlament, til CNN, at 5.000 af dem var en del af ukrainske kampenheder.

»Vores kvinder kæmper med vores mænd på samme niveau,« fortalte Tetiana Yehorova-Lutsenko, der er lederen af det ukrainske regionalråd i Kharkiv, tilbage i marts til CBS News.

»De arbejder med it, de hjælper i køkkenet, de kæmper, de udfører forskelligt arbejde – uanset hvad der skal gøres,« tilføjede hun.