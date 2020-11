Den amerikanske 'talknuser' Nate Silver - der står bag statistikhjemmesiden FiveThirtyEight, hvor meningsmålinger blandt andet vægtes med tidligere resultater - har udsendt sin sidste prognose for, hvem der står til at vinde det amerikanske præsidentvalg.

Den prognose er ikke just godt nyt for den siddende præsident, Donald Trump - men han er heller ikke dømt ude.

Det skriver Dagbladet.

I hvert fald konkluderer prognosen, at republikanske Trump blot har 10 procents chance for at vinde, mens hans modstander, demokratiske Joe Biden, har 89 procents chance for at vinde.

Der er også én procents chance for, at det bliver uafgjort - hvor begge kandidater får 269 valgmænd. I så fald er det Repræsentanternes Hus, der skal afgøre det - og der har Demokraterne flertallet.

Selvom Trumps chancer ifølge prognosen kan synes små, skal man dog ikke dømme ham ude af kampen, understreger Nate Silver:

»10 procents chancer sker stadig, og der har aldrig været en valg som dette, og det er ikke noget, som nogen bør tage for givet,« skriver han i prognosen.

»Trump har brug for en større-end-normalt-fejl i hans favør, men den reelle mulighed for, at meningsmålingerne undervurderer Trumps støtte, er årsagen til, at han stadig har en mulighed for at blive genvalgt. En 10 procents chance for at vinde er ikke en nul procents chance,« tilføjer Nate Silver og slutter:

»Faktisk er det næsten de samme odds for, at det regner i centrum af Los Angeles. Og nogle gange regner det faktisk der (i centrum af L.A. er der omkring 36 regndage om året, hvilket svarer til omkring 10 procents chance for regn).«