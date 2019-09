Hundredvis af valgsteder ventes at holde lukket på valgdagen lørdag efter trusler fra Taliban.

Mens millioner af afghanere ventes at stemme ved lørdagens præsidentvalg i Afghanistan, truer Taliban-bevægelsen med at angribe valgsteder.

- Bliv væk fra valgsteder på valgdagen, lyder det i den seneste advarsel fra Taliban.

Op til valget er over 170 civile blevet dræbt og flere end 300 såret i angreb, som Taliban har stået bag.

For at bekæmpe eventuelle angreb fra Taliban på valgdagen har Afghanistans regering indsat omkring 100.000 politifolk og soldater, oplyser to højtstående sikkerhedskilder.

Alligevel er det ventet, at hundredvis af skoler og moskéer, der skal fungere som valgsteder, vil holde lukket på grund af Talibans trusler.

Vestlige kilder i hovedstaden Kabul siger, at frygten for vold har dæmpet vælgernes lyst til at stemme. Mange forventer rekordlav valgdeltagelse.

Taliban har i dag kontrol over et større område end på noget tidspunkt siden 2001, hvor den blev væltet fra magten af en koalition under ledelse af USA.

Så sent som fredag meddelte en talsmand for Taliban, at gruppen har taget kontrol med endnu et distrikt i den nordlige Samangan-provins - endnu et tegn på bevægelsens voksende styrke.

Nabolandet Pakistan har fredag lukket alle grænseovergange til Afghanistan, efter at Taliban har truet med angreb.

Soldater har taget opstilling ved grænsen for at sikre, at militante ikke krydser ind i Afghanistan.

Men landets siddende præsident, Ashraf Ghani, afviser, at Taliban kan slå afghanernes ønske om frihed og fremskridt ihjel.

- Afghanistans folk vil forsvare deres frie og retfærdige valg. Jeg ved, at afghanerne vil beskytte demokratiet, sagde Ghani på et valgmøde.

Hans nærmeste modstander ved valget, Abdullah Abdullah, beskylder præsidenten for magtmisbrug i valgkampen.

Abdullah frygter desuden, at udfaldet af valget vil være præget af snyd ved stemmeboksene, og at det vil true landets ustabile demokrati.

Knap ti millioner afghanere ud fa en samlet befolkning på 34 millioner er i år registreret som vælgere.

