Taliban fremviser de enorme mængder militært isenkram, som det amerikanske militær har efterladt under præsident Bidens kaotiske exit fra Afghanistan.

Under en stor militærparade i byen Kandahar fremviste islamister onsdag den stor samling af humvees og pansrede køretøjer, de har erobret fra amerikanerne.

Billeder og video viser talibankrigere, der kører på en motorvej i lange rækker af militære køretøjer, hvor af mange ser ud til at aldrig at have været i kamp.

Mange krigere er bevæbnet med helt nye amerikanske M16 rifler og tunge geværer, som USA og Nato har foræret til afghanerne i løbet af den 20 år lange krig.

Taliban viser deres nye millitærudstyr frem på en parade i Kandahar onsdag den 1. september 2021. Foto: STRINGER Vis mere Taliban viser deres nye millitærudstyr frem på en parade i Kandahar onsdag den 1. september 2021. Foto: STRINGER

Formålet med at bevæbne afghanerne var, at de skulle bekæmpe Taliban, men sådan gik det ikke. I stedet overgav den 300.000 store afghanske hær sig hurtigere, end nogen havde forestillet sig, og gav Joe Biden og andre statsledere travlt med at hive deres borgere ud af landet.

En opgørelse, som den britiske avis The Times har lavet, viser, at Taliban har erobret militærudstyr for intet mindre end 85 milliarder dollar – svarende til godt 540 milliarder danske kroner.

Blandt andet har de fået fat i 22.174 Humvees, 8.000 lastbiler, 42.000 pickupbiler, 634 MI117 pansrede biler, 155 minesikre køretøjer og 169 pansrede mandskabsvogne.

Dertil kommer 358.530 rifler, 126.295 pistoler, 64.363 maskingeværer, 162.043 radioer, 16.035 natkikkerter og 176 artilleri.

Taliban viser deres nye millitærudstyr frem på en parade i Kandahar onsdag den 1. september 2021. Foto: JAVED TANVEER Vis mere Taliban viser deres nye millitærudstyr frem på en parade i Kandahar onsdag den 1. september 2021. Foto: JAVED TANVEER

Udover de mange køretøjer og våben, er Afghanistans helt nye luftvåben også faldet i Talibans hænder.

Der er tale om 33 Hi-17-helikoptere, 33 UH-60 Blackhawk-helikoptere, 43 MD53-helikoptere, 4 C-130-transportfly, 23 Embraer EMB 314/A29 Super Tucano, let angrebsfly, 28 Cesna 208-fly og

10 Cesna AC-208 strike airkraft-fly.

Spekulationer om, hvorvidt Talibankrigerne vil være i stand til at flyve en helikopter, blev gjort til skamme under paraden onsdag, da en amerikansk militærhelikopter blev fløjet over Kandahar til stor jubel fra de fremmødte talibanere.

Da amerikanerne forlod Kabuls lufthavnen, blev der foruden køretøjer også efterladt et C-Ram raket forsvarssystem til nedskydning af raketter.

Taliban viser deres nye millitærudstyr frem på en parade i Kandahar onsdag den 1. september 2021. Foto: STRINGER Vis mere Taliban viser deres nye millitærudstyr frem på en parade i Kandahar onsdag den 1. september 2021. Foto: STRINGER

Trods de store foræringer til Taliban og hård intern kritik af USAs exit, fastholdt Joe Biden tirsdag, at beslutningen om at trække sig ud, var den rigtige.

»Dette er den rigtige beslutning. En klog beslutning. Og den bedste beslutning for Amerika,« sagde han i en historisk tale.

Tidligere tirsdag rasede forhenværende præsident, Donald Trump over, at den nuværende administration har efterladt tonsvis af våben til Taliban.

»Det skulle være bombet. Vi kan ikke lade dem have alt det udstyr,« sagde han.