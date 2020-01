Den militante organisation Taliban hævder, at den har skudt et amerikansk fly ned i Afghanistan.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

En talsmand fra gruppen siger, at alle om bord på flyet blev dræbt.

Endnu har det ikke været muligt for nyhedsbureauerne at få meldingerne bekræftet.

Men billeder på sociale medier viser angiveligt det nedskudte fly, som skal være af typen Bombardier E-11A.

Taliban-talsmanden Zabihullah Mujahid har været ude og sige, at styrtet skete i Ghazni-provinsen og at 'adskillige' amerikanske soldater blev dræbt i styrtet.

Fra amerikansk side har man bekræftet, at et fly er styrtet ned.

En major fra den amerikanske hær ved navn Beth Riordan ønsker dog ikke at komme med yderligere oplysninger angående flystyrtet, som man er ved at undersøge fra amerikansk side.

Tidligere blev det flere steder meldt ud, at der skulle være tale om et afghansk passagerfly fra selskabet Ariana Afghan Airlines.

Det er dog siden blev afvist af selskabets direktør, Mirwais Mirzakwal.

»Der har været et flystyrt, men det tilhører ikke Ariana. De to fly fra Ariana i dag er fra Herat til Kabul og fra Herat til New Delhi, og de er begge uskadte og i sikkerhed,« siger Mirzakwal til Reuters.

På sociale medier florerer flere billeder og videoer af det, der angiveligt skal være det nedskudte fly.

En af videoerne, som kan ses her i artiklen, er ikke bekræftet fra officiel hånd, men viser det fly, som Taliban mener at være ansvarlige for at have skudt ned.

På flyets bagende er det tydeligt at se et logo, som tilhører det amerikanske forsvar.

Endnu står det ikke klart, hvor mange personer, der var om bord.

Opdateres...