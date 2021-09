Tirsdag eftermiddag offentliggør Taliban ledende medlemmer af den nye regering.

Det skriver flere internationale medier.

På et pressemøde i Kabul oplyser talsmand Zabiullah Mujahid, at Mullah Muhammad Hassan Akhund bliver leder af ny afghansk regering.

Talibans medstifter, Mullah Abdul Ghani Baradar, bliver landets næstkommanderende, mens den terroranklagede Sarajuddin Haqqani er ny indenrigsminister.

Den nye regering kommer til verden lidt over tre uger efter, at Taliban uden kamp indtog hovedstaden Kabul og tvang de vestlige lande og deres militære styrker i landet på et hastigt tilbagetog.

Opdateres..