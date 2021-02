Den militante talibanbevægelse vil have NATO-styrker ud af Afghanistan.

Taliban truer med en optrapning, hvis USA og Nato ikke trækker styrker ud af Afghanistan som aftalt.

Under den tidligere præsident Donald Trumps regering blev der sidste år indgået en aftale med Taliban om, at alle NATO-styrker skulle være ud af landet i april 2021.

Til gengæld ville Taliban tage afstand fra volden og begynde fredsforhandlinger med regeringen.

USA har i øjeblikket 2500 Afghanistan. Det er det laveste antal siden invasionen i 2001 efter terrorangrebet den 11. september.

Truslen fra Taliban kommer efter, at en ekspertgruppe har anbefalet USAs nye præsident, Joe Biden, at man venter med at trække tropperne ud

- Hvis aftalen ikke overholdes, vil det lede til en større krig, som USA udelukkende er ansvarlig for, skriver Taliban på den militante bevægelses hjemmeside.

Der har siden september sidste år været fredsforhandlinger mellem den afghanske regering og bevægelsen.

Forhandlingerne er sat på pause, fordi Bidens regering er i gang med at gennemgå en tidligere aftale med Taliban.

Joe Bidens regering har beskyldt Taliban for ikke at reducere volden og tage afstand fra al-Qaeda, skriver nyhedsbureauet AFP.

Pausen i forhandlingerne har fået Taliban til at drøfte fredsprocessen med Iran og Rusland.

Men Taliban fortsætter med at udføre angreb i forskellige dele af landet.

Senest har Taliban dræbt mindst 16 soldater på en afghansk militærbase.

Angrebet skete i den nordlige Kunduz-provins natten til fredag, siger lokale myndigheder.

Styrkerne på basen fik ingen støtte. Det lykkedes Taliban at løbe dem over ende og beslaglægge alle våben og andet udstyr.

Ud over de 16 dræbte blev to soldater taget til fange.

Der er ingen oplysninger om dræbte eller tilskadekomne Taliban-krigere.

/ritzau/