Over 100 rejsende mod hovedstaden i Afghanistan er blevet taget som gidsler af Taliban-bevægelsen.

Kabul. Mandag har styrker fra den islamistiske oprørsbevægelse Taliban stoppet tre busser og kidnappet over 100 personer i provinsen Kunduz.

Det oplyser Mohammad Yusouf Ayubi, som er leder af provinsrådet i Kunduz.

Det er uklart, hvad der er sket med de personer, som befandt sig i busserne. Ifølge nyhedsbureauet AP har Taliban ikke udsendt nogen kommentar til episoden.

Området, hvor bussen er blevet angrebet, er under Talibans kontrol.

Angrebet har fundet sted, selv om præsident Ashraf Ghani har opfordret til en våbenhvile under den muslimske højtid Eid al-Adha.

Ifølge Ayubi var Taliban-styrkerne på jagt efter ansatte i regeringen eller medlemmer af sikkerhedsstyrkerne.

- Indtil videre er der intet nyt om passagerernes skæbne. Men stammeledere og lokale embedsmænd forsøger at forhandle med Taliban, siger han.

Bussen var på vej fra naboprovinserne Takhar og Badakhsahn mod vest gennem Kunduz med kurs mod hovedstaden Kabul. Det fortæller politichefen i Takhar Abdul Rahman Aqtash.

Tidligere har Taliban og regeringen indgået våbenhviler i muslimske højtider. Sidst var i juni, da de to parter holdt sig i ro tre dage under Eid la-Fitr.

Præsidenten forsøgte dengang at få Taliban til at forlænge våbenhvilen herefter. Det nægtede Taliban.

I weekenden erklærede Talibans militære leder, Maulvi Haibatullah Akhunzadah, at der ikke kommer fred, før "besættelsen" af Afghanistan ophører.

Ifølge Taliban-lederen vil bevægelsen fortsætte sin kamp for "islamiske bedrifter", genoprettelse af landets suverænitet samt en nedkæmpning af regeringens styrker.

Kunduz er ikke den eneste provins, hvor Taliban forsøger at presse regeringen i defensiven. I den centrale del af landet har Taliban sidste uge forsøgt at storme provinshovedstaden Ghazni to timer fra Kabul.

Her har soldater og politi kæmpet desperat for at beholde byen i regeringens kontrol.

