Kvinder kommer til at kunne arbejde og uddanne sig under Talibans nye styre i Afghanistan. Men de kommer ikke til at gøre det uden hijab.

Siden Taliban overtog magten i Afghanistan, har særligt ét spørgsmål presset sig på. Hvordan bliver forholdene for kvinder?

Sidst Taliban havde magten fra 1996–2001, var Afghanistan et af de mest restriktive lande, hvad angår kvindernes rettigheder.

Kvinder måtte dengang ikke færdes på gaden uden at være ledsaget af en mand, og de skulle være iført en burka – den islamiske heldragt, der er blevet billedet på Talibans kvindeundertrykkelse.

Taliban negotiator Suhail Shaheen attends a press conference in Moscow on July 9, 2021.

Denne gang har Taliban givet udtryk for en mere lempelig kønspolitisk linje, end sidst de var ved magten.

I et interview med Fox News løfter en Taliban-talsmand sløret for, hvordan det fremover bliver at være kvinde i Afghanistan.

»Der vil ikke være nogen problemer med kvinders rettigheder. Ingen problemer med deres uddannelse og arbejde,« siger Suhail Shaheen, der er officiel talsmand og forhandler for Taliban.

I den forgangne uge har man på hans Twitter-profil kunne læse, at han i 24 timer har holdt møder med britiske, tyske og kinesiske diplomater.

En burka-klædt kvinde går med sit barn på gaden i Kabul 31. august, 2021.

Over for Fox News fortæller Suhail Shaheen, at kvinder også fremover vil kunne arbejde og tage en uddannelse. Men han afviser vestens krav om, at kvinder skal kunne arbejde og uddanne sig uden at være iført hijab.

»Det vil være at ændre vores kultur. I vores kultur kan man modtage uddannelse med hijab. De kan arbejde med hijab,« siger han.

Han siger, at Taliban nu søger at opnå diplomatiske forbindelser med andre lande, og at den 20 år lange krig mellem Taliban og Vesten nu er et overstået kapitel.

»For os var det en besættelse. Vi sluttede det, vi arrangerede en modstand. Men nu er det slut. Det er i fortiden. Vi bliver nødt til at fokusere på en fremtid, der er bedre for os og for dem,« siger han.

Afghanske kvinder deltager i en protestmarch for deres rettigheder i Kabul 3. September 2021.

Udtalelserne fra Suhail Shaheen kommer samtidig med, at kvinder gik på gaden flere steder i Afghanistan for at protestere over Talibans mangel på respekt for kvinders rettigheder.

Ifølge The Guardian protesterede kvinder i byen Herat efter at være blevet frataget deres job for to uger siden.

Der er også forlydender om, at bevæbnede mænd har givet kvindelige bankansatte ordrer om at forlade deres job i Kandahar.

Kort tid efter magtovertagelsen bad Taliban landets kvinder om at blive hjemme, men begrundede det i den ustabile sikkerhedssituation. Men den begrundelse køber menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch ikke.

En kvindelig demonstrant taler med et medlem af Taliban under en protestmarch i Herat, 2. september 2021.

»Vi hørte de samme forklaringer fra 1996 til 2001, hvor Taliban sagde, at grunden til, at piger ikke kunne studere, og kvinder ikke kunne arbejde, var, at sikkerhedssituationen ikke var god, og så snart den blev bedre, kunne de vende tilbage. Men det øjeblik kom selvfølgelig ikke,« siger Heather Barr, der er direktør i Human Rights Watch.

En ny regering er i disse timer ved at blive sammensat i Kabul. Ifølge kilder tæt på Taliban vil der blive dannet en regering udelukkende bestående af Taliban-medlemmer. Den vil bestå af 25 ministerier og et råd bestående af 12 muslimske lærde.

I spidsen for de regeringsforhandlingerne står medstifter af Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, oplyser Reuters.

Baradar betyder 'ven' eller 'bror' og er et navn, han fik af sin ungdomsven Mullah Mohammed Omar, der var leder af Taliban sidst de havde magten.