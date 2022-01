Medlemmer af Taliban er lige nu på vej til Norge, skriver flere norske medier, herunder Dagbladet og NRK, samt en talsperson for Taliban-regeringen på Twitter.

Delegationen skal mødes med repræsentanter fra forskellige nationer og flere afghanere. De skal drøfte humanitær nødhjælp, politik, uddannelse og økonomiske udfordringer i Afghanistan, skriver han.

Norske VG har været i kontakt med det norske udenrigsministerium, som ikke vil kommentere nyheden.

I en kronik skrevet af den norske udenrigsminister Anniken Huitfeldt forklarer hun, at Afghanistan står over for en enorm humanitær katastrofe, og at kvinders fremtid er truet.

Senior IEA delegation led by the FM H.E Mawlawi Amir Khan Muttaqi left for Norway in a special flight of the said country where talks will be held with representatives of various countries & a number of Afghans about humanitarian aid, political, educational & economic issues. pic.twitter.com/YHoLEuM0t0 — Abdul Qahar Balkhi (@QaharBalkhi) January 22, 2022

En forudsætning for besøget var, at Taliban er villig til at møde ledende afghanske kvindeaktivister, journalister og andre repræsentanter for afghanske organisationer, skriver hun.

Huitfeldt fast også, at samtalerne ikke er en legitimering af Taliban.

Al norsk bistand til afghanske myndigheder er stoppet, skriver VG.

Det er første gang siden den islamistiske bevægelse kom til magten i Kabul, at den sender en delegation til et vestligt land for at forhandle med aktivister og diplomater.

I slutningen af august 2021 forlod alle amerikanske tropper Afghanistan efter tyve års tilstedeværelse i landet. Siden da har Taliban overtaget magten i landet.