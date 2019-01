Udkast til aftale mellem Taliban og regering kan bane vej for ny udvikling i Afghanistan.

Kilder i Taliban i Afghanistan siger til Reuters, at der under fredsforhandlinger i Qatar er blevet udarbejdet en skitse til en aftale, som vil kunne bane vej for våbenhvile og en ny situation i landet.

Aftalen har til formål at bringe den snart 18 år lange krig mellem Taliban og den demokratisk valgte regering i Kabul til en afslutning.

USA's særlige udsending til Afghanistan, Zalmay Khalilzad, er på vej til Kabul for at orientere landets præsident, Ashraf Ghani, om fremskridt i forhandlingerne, som blev opnået under seks forhandlinger i Qatar.

Forhandlingerne i Qatar, som varede længere end planlagt, var den 4. runde i fredsdrøftelserne, hvor der længe har været håb om et gennembrud trods optrappede kampe i dele af Afghanistan.

Zalmay Khalilzad sagde allerede i november, at forhandlinger mellem USA, Taliban og den afghanske regering kunne føre til "en fredsaftale underskrevet inden 20. april" i år.

- En tidsplan for en våbenhvile vil snart foreligge, siger en Talibankilde.

Når en våbenhvile er trådt i kraft, vil forhandlinger blive optrappet.

Ved forhandlingerne i Qatar er der blandt andet nået enighed om, at Afghanistan ikke fremover skal kunne være base for al-Qaeda eller andre ekstreme grupper.

Ifølge Taliban har USA også accepteret en dagsorden omhandlende "en afslutning af okkuperingen af Afghanistan".

USA invaderede Afghanistan i kølvandet på angrebene i USA 11. september 2001.

Op mod 40.000 civile og 2400 amerikanske soldater er blevet dræbt i løbet af den snart 18 år lange krig, der er den længste i USA's historie.

USA's præsident, Donald Trump, beordrede i december sidste år, at halvdelen af landets 14.000 soldater i Afghanistan skal trækkes hjem.

/ritzau/