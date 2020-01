Der er stor mystik om muligt flystyrt i Afghanistan. Taliban siger, at der er tale om amerikansk militærfly.

Den militante organisation Taliban hævder, at en række amerikanske militærfolk er døde i et flystyrt mandag i Afghanistan.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Reuters skriver, at gruppen hævder at have skudt flyet ned. Ifølge nyhedsbureauet AFP oplyser Taliban-talsmand Zabiullah Mujahid, at flyet er styrtet ned. AFP skriver dog ikke, at Taliban har taget skylden for det.

Zabiullah Mujahid siger, at "mange" amerikanske militærfolk blev dræbt i flystyrtet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

AP tilføjer, at Taliban ofte overdriver dødstal.

Tidligere mandag sagde tre afghanske embedsmænd ifølge Reuters, at flyet tilhørte Afghanistans statsejede selskab Ariana Afghan Airlines.

Det afviste topchefen, Mirwais Mirzakwal, dog.

- Der har været et flystyrt, men det tilhører ikke Ariana. De to fly fra Ariana i dag er fra Herat til Kabul og fra Herat til New Delhi, og de er begge uskadte og i sikkerhed, siger Mirzakwal til Reuters.

Beth Riordan, der er talsmand hos USA's militær, afviser over for AP at kommentere oplysningerne. Hun siger dog, at meldingerne bliver undersøgt.

I udmeldingen fra Taliban mandag eftermiddag dansk tid lyder det:

- Et fly med amerikanske besættere er styrtet ned i Ghazni-provinsen.

Det tilføjes, at alle ombordværende skal have mistet livet.

Store dele af de landlige områder i den østlige Ghazni-provins er kontrolleret af Taliban. Det gør det svært for offentlige myndigheder at få adgang til området - og dermed også bekræfte meldingerne om styrtet.

Det er uvist, hvor mange der befandt sig på flyet, der meldes styrtet. Ifølge Taliban var der højtstående militærfolk om bord, skriver Reuters.

