Taliban lovede fred i Afghanistan, efter at have taget kontrollen over landet. Et løfte, som de aldrig har haft i sinde at holde.

Lige nu gør Taliban alt for at finde frem til de personer, som har hjulpet de amerikanske soldater og deres allierede, og straffe dem.

Det er blandt andet de afghanske tolke, der er i søgelyset.

De skal, ifølge Taliban selv, straffes med døden til følge for at hjælpe de amerikanske soldater.



Den seneste taktik for den militante islamiske bevægelse er at få fat på de afghanere, som har hjulpet USA, ved at lure dem frem med meldingen om, at de er amerikanske soldater.

Taliban har løsladt politiske fanger fra et fængsel i Kandahar, Afghanistan 24 august, 2021. Foto: STRINGER Vis mere Taliban har løsladt politiske fanger fra et fængsel i Kandahar, Afghanistan 24 august, 2021. Foto: STRINGER

En kvindelig universitetsstuderende, der offentligt har fordømt Taliban, har fortalt til ABC, at hun har modtaget tekstbeskeder fra en amerikansk officer, der opfordrede hende til at mødes med ham nær lufthavnen i Kabul.

Det skriver News.com.au.

Hun fortalte til mediet, at hun var helt sikker, at beskederne var en fælde og i stedet kom fra Taleban, der forsøgte at lure hende ud af hendes skjul.

Taliban har, ifølge et efterretningsdokument til FN, målrettet gået fra dør til dør for at lede efter modstandere af den militante bevægelse og deres familier. Herunder personer, som samarbejdede med amerikanerne og NATO-styrkerne.

Rapporten er udarbejdet af Norwegian Centre for Global Analyses, hvori det også fremgår, at Taliban ledte nøje efter militante personer blandt mængden af mennesker, der bevægede sig mod Kabuls lufthavn.

»De går efter familierne til dem, der nægter at opgive sig selv, og retsforfølger og straffer deres familier 'i henhold til sharialovgivning', siger Christian Nellemann, analysecentrets administrerende direktør, til AFP.

»Vi forventer, at både personer, der tidligere har arbejdet med Nato eller amerikanske styrker og deres allierede, samt med deres familiemedlemmer bliver udsat for tortur og henrettelser.«