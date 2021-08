Talibans hvide flag vejrer i Kabuls Lufthavn på dagen, hvor de sidste amerikanske troppper har forladt Afghanistan.

Dagen i dag - den 31. oktober 2021 - vil gå over i historien som den dag, hvor USA led et ydmygende nederlag til Taliban efter næsten 20 års krig.

Men for Taliban er det en sejrens dag.

»Tillykke til Afghanistan. Sejren tilhører os alle,« sagde Talibans talsmand, Zabihullah Mujahid i en tale på landingsbanen i Hamid Karzais Internationale Lufthavn.

Talibans talsmand Zabihullah Mujahid taler med medierne i Kabuls Lufthavn efter 20 års brutal krig. Foto: WAKIL KOHSAR

Mandag kort før midnat sluttede den længste militære konflikt i USAs historie, da de sidste tropper forlod lufthavnen i Kabul. Krigen blev indledt i 2001 med det formål at nedkæmpe Al-Qaida og Taliban.

Ingen af delene er lykkedes, og Zabihullah Mujahid erklærede tirsdag krigen for vundet af Taliban:

»Amerika er besejret. De kunne ikke opnå deres mål med militære operationer,« sagde han.

Da amerikanerne var ude, strømmede Taliban-krigere ind i lufthavnen, mange af dem iført helt nye uniformer og med våben efterladt af den amerikanske hær. Våben, der var beregnet til den 300.000 mand store afghanske hær, som med udsigt til et amerikansk exit overgav landet til Taliban næsten uden kamp.

En talibankriger sidder i cockpittet på et fly tilhørende det afghanske luftvåben. Det er uvist, om Taliban vil være i stand til at operere og vedligeholde luftvåbnet. Foto: WAKIL KOHSAR

Siden Taliban tog kontrol med Kabul 15. august er mere end 123.000 personer blevet fløjet ud af landet. Det er dog ikke lykkedes USA at flyve alle de personer ud, de ønskede.

»Vi har ikke fået alle dem ud, vi gerne ville have ud, men jeg tror, at hvis vi var blevet i yderligere 10 dage, ville vi stadig ikke få alle ud, vi gerne ville have ud,« udtalte General Frank McKenzie, da han annoncerede til verdenspressen, at de sidste amerikanske tropper har forladt landet.

Mens mange i vesten begræder Talibans tilbagevenden til magten, siger talsmand for det kinesiske udenrigsministerie, Wang Wenbin, at afghanerne har 'indledt en ny begyndelse for national fred og genopbygning'«.

»Det er lykkedes Afghanistan at befri sig selv for en udenlandsk militær besættelse,« sagde Wang Wenbin, på et pressemøde.

Talibankrigere samles for at fejre USAs tilbagetrækning fra Afghanistan. Foto: STRINGER

Hvordan Taliban vil regere Afghanistan, er endnu uvist. Taliban har signaleret, at de vil være mere åbne end i årene før den amerikanske invasion. Kvinder vil blandt andet få flere rettigheder.

Det står dog klart, at Afghanistan vil blive styret ud fra fundamentalistiske islamiske principper, og eksempelvis er det allerede blevet forbudt at spille musik i landet.

Taliban har for nyligt afholdt et tre dage langt møde i byen Kandahar, der blandt andet handlede om, hvordan landet skal ledes og magten fordeles.

»I løbet af tre-dages mødet blev den aktuelle politiske, sikkerhedsmæssige og sociale situation i landet diskutere i detaljer,« skrev Zabihullah Mujahid på Twitter.