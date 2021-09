Tidligere var de en af Danmarks og Vestens helt store fjender. Nu har de fået en kæmpe skat.

Der er tale om den berygtede Taliban-bevægelse i Afghanistan, som på få måneder har fået kontrol med det centralasiatiske land. Men ikke nok med det.

For i takt med, at de amerikanske, britiske og danske styrker har trukket sig ud af Afghanistan, har Taliban ikke kun vundet land, provinser og magt.

De har nemlig fået sig lidt af en 'skat', som en militærforsker beskriver det.

»Det er nok svært at kalde det for en 'gave', men det er en rigtig god skat for Taliban,« siger militæranalytiker Søren Ankjer Strunge fra Forsvarsakademiet til B.T.

Han taler om den store mængde våben, biler, fly og andet militært udstyr, som er blevet efterladt af de forhenværende besættelsesmagter og nu er havnet i hænderne på den frygtede Taliban-bevægelse, mens de har indtaget tidligere baser rundt om i Afghanistan.

En opgørelse, som den britiske avis The Times har lavet, viser, at Taliban har erobret militærudstyr for intet mindre end 85 milliarder dollar – svarende til godt 540 milliarder danske kroner.

»For en dansk officer er det meget voldsomme tal. Det er jo mere udstyr, end vi har i Danmark,« siger Søren Ankjer Strunge og uddyber:

Køretøjer, Taliban har fået fat i

22.174 Humvees

8.000 lastbiler

42.000 pickup-biler

634 MI117 pansrede biler

155 MxxPro minesikre køretøjer

169 M113 pansrede mandskabsvogne

»Taliban har fået udstyr, som de simpelthen ikke har haft før. Og en del af det er udviklet til at bekæmpe dem. Før har de måske haft nogle få natkikkerter. Nu har de fået 16.000. Det giver dem en kæmpe fordel. Hvis de kan finde ud af at benytte dem,« siger han.

I alt har Taliban fået fat i mere end 70.000 køretøjer.

Og sammen med mængden af våben, som bevægelsen, der nu sidder på magten i Afghanistan, har fået, er det potentielt noget, der giver Taliban en helt ny magt.

»Analyser af det her går på, at blandt andet det erobrede artilleri er en game changer i Talibans kampe internt i Afghanistan. Ikke mindst i kampene i Panjshir-provinsen, hvor gør klar til at møde et oprør fra Nord Alliancen,« siger Søren Ankjer Strunge.

​Våben og udstyr, Taliban har fået fat i

358.530 rifler

126.295 pistoler

64.363 maskingeværer

162.043 radioer

16.035 natkikkerter

176 artilleri

Det er noget andet, når det kommer til mængden af fly og helikoptere, som bevægelsen nu har erobret.

»Meget af det udstyr, Taliban har fået fingrene i, er kun godt, hvis man kan finde ud af at bruge det. Alle kan finde ud af at køre en bil eller en pansret mandskabsvogn. Men det er ikke alle, der kan flyve en helikopter eller et fly,« siger Søren Ankjer Strunge.

Samtidig fortæller han, at netop fly og helikoptere kræver en stor del vedligeholdelse. Det gør biler og lastbiler også, men ikke i helt samme størelsesorden.

»Sådan nogle ting som fly og helikoptere er nok mindre brugbart for Taliban. For det første kræver de, at man her folk, der er uddannet til at flyve dem. Og samtidig skal de vedligeholdes. Herhjemme har vi jo meget personale til at vedligeholde vores fly. Den slags kræver mange ressourcer og personale som USA ikke længere leverer,« siger analytikeren.

Fly og helikoptere, Taliban har fået fat i

33 Hi-17-helikoptere

33 UH-60 Blackhawk-helikoptere

43 MD53-helikoptere

4 C-130-transportfly

23 Embraer EMB 314/A29 Super Tucano, let angrebsfly

28 Cesna 208-fly

10 Cesna AC-208 strike airkraft-fly

»Humvees og pickup-biler kræver også vedligeholdelse, men der har man så mange andre nu, så man bare kan tage reservedele fra de ødelagte biler og bruge til resten,« uddyber Søren Ankjer Strunge.

Der er ikke nogen tvivl om, at den militære skat, Taliban har fået fingrene i, er markant. Men det kan blive endnu mere uhyggeligt, forklarer eksperten.

»Det er en enorm mængde materiel, Taliban har fået. 85 milliarder dollar. Det er helt vildt. Så meget materiel har Danmark slet ikke. Det er til en hær på 300.000 personer,« siger Søren Ankjer Strunge og uddyber:

Taliban-krigere ved en pansret mandskabsvogn. Foto: STRINGER Vis mere Taliban-krigere ved en pansret mandskabsvogn. Foto: STRINGER

»Jeg har læst i flere analyser, at man frygter, Taliban også får fat i data fra de biometriske scannere, som amerikanerne har brugt. Her er der info som fingeraftryk og øjenscanninger af de afghanere, som har hjulpet USA. Hvis de får fat i dem, så kan vi stå med store problemer,« siger eksperten.

»I så fald er det lidt af en dødsliste, de kan sammensætte,« uddyber han.