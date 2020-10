Den militante gruppe Taliban støtter Trump i den amerikanske valgkamp. Trumps kampagne afviser støtten.

Donald Trump har tilsyneladende modtaget opbakning fra en noget usædvanlig side i den amerikanske præsidentvalgkamp.

Således har den militante bevægelse Taliban i Afghanistan fortalt til CBS News, at den støtter Trump.

- Vi håber, at han vinder valget og får afviklet USA's militære tilstedeværelse i Afghanistan, sagde talsmand for Taliban Zabihullah Mujahi i et telefoninterview med CBS News denne weekend.

I samme interview udtrykte et andet højtstående Taliban-medlem bekymring over Donald Trumps kamp mod covid-19.

- Da vi hørte, at Trump var blevet testet positiv for covid-19, blev vi bekymrede for hans helbred. Men det lader til, at han har fået det bedre, siger en unavngiven Taliban-leder til CBS News.

Talsmand for Donald Trumps valgkampagne Tim Murtaugh siger lørdag, at Trump-kampagnen "afviser" støtten fra Taliban.

- Taliban burde vide, at præsidenten altid vil beskytte amerikanske interesser på enhver nødvendig måde, siger Tim Murtaugh til CBS News.

Med mindre end en måned til præsidentvalget 3. november sagde Trump tidligere på ugen, at de amerikanske styrker i Afghanistan kan være trukket tilbage ved årets udgang.

Præsidenten har gjort det til et af de centrale emner i sin valgkamp at nedbringe antallet af amerikanske soldater i Afghanistan. Han har således lovet et opgør med de "uendelige" amerikanske krige.

I midten af september sagde Trump, at hans mål var at reducere antallet af amerikanske soldater i Afghanistan til 4000.

I februar underskrev USA og Taliban en fredsaftale for at afslutte den længste krig i USA's historie.

Ifølge aftalen skal alle udenlandske soldater forlade Afghanistan inden for 14 måneder, mod at Taliban stiller sikkerhedsgarantier.

Den amerikanske invasion af Afghanistan blev udløst af al-Qaedas angreb på USA 11. september 2001.

