Taliban er flyttet ind i ambassaden i Kabul. Danmark deler ambassadekomplekset med Norge, og en journalist og fotograf fra norske Aftenposten fik af Taliban lov at kigge indenfor.

Her havde dusinvis af Taliban-krigere slået sig ned. Ambassaden bar tydelig præg af, at de boede her nu. Billederne viser et rod, som næppe stammer fra den skandinaviske tilstedeværelse i bygningen.

»Vi er 56 medlemmer af Taliban, der bor her … Dette sted tilhører jeres land. Vi passer bare på det, indtil I vender tilbage,« sagde Amir Mohammed Mohammed, der er ambassadens nye leder, til Aftenposten.

Taleban viste ifølge Aftenposten venligt nordmændene rundt i ambassadekomplekset og fremviste flere ejendele, man har konfiskeret. Blandt andet den norske ambassadørs vinkælder, der nu skal destrueres.

De norske træski bliver studeret nøje. Foto: Afshin Ismaeli; Aftenposten

Taliban stillede gladeligt op til fotografering med diverse nordiske genstande i hænderne. Blandt andet et par norske træski.

De var noget mindre begejstrede for den norske børnefilm 'Kurt bliver grusom' på dvd, som en Taliban-kriger eftersøgende forsøgte at knække coveret på. Også cd'en 'I denne søte juletid' med norske julesange blev vejet og fundet upassende og behørigt knækket.

Der var også dansk inventar i komplekset. Fotografen filmede en gruppe Taliban-krigere, der med stor interesse stod og bladrede i et dansk dameblad. B.T har i samarbejde med udgiveren fået verificeret, at der er tale om damebladet FIT Living.

På billedet ser Taliban-krigerne umiddelbart mere interesserede end forargede ud. B.T.s udsendte indrømmer selv en vis interesse for at kigge i mors dameblade i sine unge år. B.T. spurgte chefredaktøren, hvad Taliban kunne opleve ved læsning af bladet.

»I øvrigt noterer jeg mig, at siderne med hjemmeøvelser er revet ud. Det er her, man får vist, hvordan man kan lave gymnastik derhjemme,« siger chefredaktør Rikke Dal Støttrup til B.T. Foto: Afshin Ismaeli; Aftenposten

»FIT Living er et blad for kvinder, der går op i sundhed, træning og still. Der er masser af pæne damer i bladet og også flotte damer uden så meget tøj på. I øvrigt noterer jeg mig, at siderne med hjemmeøvelser er revet ud. Det er her, man får vist, hvordan man kan lave gymnastik derhjemme,« siger chefredaktør Rikke Dal Støttrup til B.T.

Taliban har dog fjernet alle billeder fra væggene i huset. En Taliban-kriger afprøvede den norske ambassadørs romaskine til nogen morskab for de andre Taliban-krigere.

I ambassadens gård fandt de norske journalister ødelagte computere – formodentlig en del af sikringen af ambassaden før evakueringen. Danmark var med til at evakuere de norske diplomater til Islamabad.

Forsvarsministeriet anslår, at Danmark mellem 2002 og 2020 brugte mere end 12 milliarder kroner på Afghanistan-indsatsen, og ambassaden i Kabul spillede en afgørende rolle i forhold til den samlede indsats. Derfor var oprydningen før evakueringen også gennemgribende, fortæller direktør i Udenrigsministeriet til B.T.:

Cd'en 'I denne søte juletid' med norske julesange blev vejet og fundet upassende og behørigt knækket. Foto: Afshin Ismaeli; Aftenposten

»Vi forbereder os løbende på et worst case-scenario, og det blev fulgt slavisk i de halvandet døgn før rømningen. Der er en lynhurtig vurdering af, hvad der er vigtigt at få med eller at få ødelagt. Det er for eksempel ikke vin, og det er derfor, at der er fotos af en vinkælder,« siger direktør i Udenrigsministeriet Erik Brygger Rasmussen til B.T.

»Vi ødelægger de computere, vi ikke tager med, og vi makulerer papir og brænder det, vi kan, på stedet. Jeg kan fortælle, at der steg røg op fra alle ambassaderne i Kabul, den dag. Det er uhyre vigtigt, at den data, vi har, ikke falder i hænderne på de forkerte mennesker. Jeg sidder med ro i maven i forhold til, om vi fik løst den opgave ordentligt,« siger Erik Brygger Rasmussen.

Direktøren fra Udenrigsministeriet føler sig overbevist om, at ingen følsomme eller væsentlige informationer er faldet Taliban i hænde.