Trods vintervejr, som traditionelt fører til et stop i kampene, har Taliban gennemført en lang række angreb.

Mindst 31 medlemmer af Afghanistans sikkerhedsstyrker er blevet dræbt ved en række angreb udført af Taliban. Angrebene i tre forskellige provinser er sket trods snevejr, som normalt fører til pause i kampene i landet.

Et medlem af Taliban udgav sig for at være politimand ved det ene angreb, hvor ni politifolk blev dræbt på en base ved landevejen fra Mazar til Sheberghan i provinsen Balkh. Det siger to medlemmer af provinsrådet i området Ibrahim Khair Andish og Afzal Hadid til dpa.

I provinsen Kunduz angreb Taliban nytårsnat mindst tre kontrolposter i Dasht-e Archi og dræbte 14 og sårede seks, siger medlemmer af provinsrådet Safiullah Amiri og Fawzia Yaftali.

Yderligere otte afghanske soldater blev dræbt i Daraqad, hvor Taliban angreb et af militærets køretøjer, da det var på patrulje. Det siger lokale sikkerhedskilder.

Taliban er en islamistisk milits, der opstod i afghanske flygtningelejre i Pakistan. Militsen rykkede ind på den politiske scene, efter at muslimske oprørere i 1992 overtog magten i Afghanistan, da den russisk-støttede regering kollapsede.

Frem til den amerikanskledede invasion i 2001 kontrollerede bevægelsen store dele af landet, hvor Koranens ord blev benyttet til religiøs undertrykkelse af befolkningen - særligt piger og kvinder.

Angreb fortsætter til trods for, at forhandlere fra USA og Taliban synes at være tæt på at nå til enighed om en aftale, der skal føre til en tilbagetrækning af mange af de amerikanske soldater i landet.

Til gengæld for tilbagetrækningen skal Taliban give garantier for en bedre sikkerhedssituation i Afghanistan.

Myndighederne i Washington og Kabul forventer, at Taliban-oprørerne meddeler, at de er indstillet på våbenhvile, inden en aftale kan blive underskrevet.

Over 100.000 civile er dræbt eller såret i Afghanistan siden 2009, oplyser lederen af FN's hjælpeindsats i Afghanistan, Tadamichi Yamamoto.

