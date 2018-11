Taliban, der kontrollerer knap halvdelen af Afghanistan, har igen rettet blodige angreb mod sikkerhedsstyrker.

Mindst ti soldater og syv politifolk er blevet dræbt ved to forskellige angreb i Afghanistan.

Det oplyser politi og embedsmænd i Afghanistan.

Tidligt fredag morgen angreb Taliban en af hærens stillinger i Takhar-provinsen i det nordlige Afghanistan.

Det førte til flere timers ildkamp, inden det lykkedes militæret at trænge den militante bevægelse tilbage. Det oplyser provinsens politichef, Abdul Rashid Bashir.

Ved dette angreb blev mindst ti soldater dræbt og 12 andre såret, siger politichefen.

Han tilføjer, at Taliban også led "store tab", men satte ikke umiddelbart tal på, hvor mange talibanere der var blevet dræbt.

En talsmand for Taliban meddeler, at gruppen tager skylden for angrebet. Men han oplyste heller ikke umiddelbart noget om, hvor mange talibanere der mistede livet i kampene.

I Farah-provinsen i det vestlige Afghanistan rettede Taliban torsdag et angreb mod politiet i provinsens hovedstad, der også hedder Farah.

Her blev syv politifolk dræbt og tre såret, oplyser et medlem af provinsrådet.

Taliban kontrollerer knap halvdelen af Afghanistan.

Det sker næsten dagligt, at bevægelsen retter dødelige angreb mod de afghanske sikkerhedsstyrker.

/ritzau/AP