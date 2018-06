Tidligere har Taliban indledt angreb under eidfesten, men i år har gruppen annonceret en våbenhvile.

Kabul. Den militante gruppe Taliban bekræfter, at den i år vil overholde en våbenhvile under den muslimske højtid eid al-fitr.

Holder den udmelding, vil det være første gang under den igangværende konflikt, at parterne sætter krigshandlingerne på pause efter en sådan udmelding.

Den afghanske præsident, Ashraf Ghani, meddelte tidligere på ugen, at der var aftalt en midlertidig våbenhvile med Taliban under eid al-fitr, der markerer afslutningen på ramadanen.

Ifølge Taliban gælder våbenhvilen dog ikke udenlandske styrker, som den islamistiske gruppe fortsat vil bekæmpe.

Taliban vil også forsvare sig, hedder det.

- Medlemmer af Taliban bør ikke deltage i offentlige forsamlinger under eidfesten, da fjenden kan ramme os, meddeler den militante gruppe i en udtalelse.

Afghanistans ambassadør i nabolandet Pakistan, Omar Zakhilwal, kalder meldingen "et vigtigt skridt mod en mulig fred".

- Jeg håber, at glæden ved ikke at udgyde afghansk blod under eid bliver så overvældende, at resten af året også bliver erklæret som afghansk eid, skriver han på Twitter.

Det står ikke klart, hvornår våbenhvilen skal træde i kraft. Den officielle afghanske kalender siger, at ramadanen slutter 15. juni.

Beslutningen fra Taliban er overraskende, og gruppen har tidligere indledt angreb netop under eidfesten.

Både Taliban og Islamisk Stat truer sikkerheden i Afghanistan, hvor der jævnligt rapporteres om angreb.

Særligt den afghanske hovedstad, Kabul, er ofte mål for angreb og selvmordsbomber.

Senest dræbte en selvmordsbomber mandag mindst otte mennesker i Kabul.

Få dage tidligere blev en kontrolpost ved indenrigsministeriet i Kabul ramt af en eksplosion.

Islamisk Stat tog skylden for angrebet, der kostede en politimand livet. Mindst fem blev såret

/ritzau/Reuters