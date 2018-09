Mange politifolk og soldater dræbt ved spredte angreb på kontrolposter og baser forskellige steder i landet.

Kabul. Oprørsgruppen Taliban gennemførte mandag en række angreb på kontrolposter, politistationer og militære baser forskellige steder i Afghanistan og dræbte mindst 27 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne.

Det oplyser afghanske regeringskilder til AP.

Det høje dødstal ved angrebene understreger, at sikkerhedsstyrkerne har svært ved at kontrollere oprørsgrupperne Taliban og Islamisk Stat.

Sikkerhedsstyrker har forsøgt at nedkæmpe de to grupper alene, siden USA og Nato formelt afsluttede deres kampmissioner i landet i 2014.

I den vestlige Farah-provins blev et angreb indledt sent søndag nat. Mindst 17 medlemmer af sikkerhedsstyrkerne blev dræbt.

Fared Bakhtawer, der leder provinsrådet, siger, at Taliban slog til mod kontrolposter over hele provinsen og i områdets største by. Mindst seks politifolk overgav sig til Taliban.

I den nordvestlige Badghis-provins blev fem officerer dræbt, da en enhed fra reservestyrkerne blev angrebet tidligt mandag i provinshovedstaden, Qala-i-Now.

Jamshid Shahabi, som er talsmand for guvernøren, siger, at omkring 22 medlemmer af Taliban blev dræbt, og at 16 andre blev såret under skudvekslinger i byen.

I Baghlan-provinsen dræbte Taliban tre soldater og to officerer ved angreb på en base, som blev anvendt af både politiet og militæret. Fire andre soldater blev såret. Det oplyser general Ekramuddin Serih, som er politichef i provinsen.

Taliban står stærkt i alle tre provinser, hvor sikkerhedsstyrkerne løbende bliver angrebet.

Ved et selvmordsangreb i det østlige Afghanistan i sidste uge blev mindst 68 mennesker dræbt. Det var et af de dødeligste angreb i Afghanistan i år.

Angrebet var rettet mod en gruppe demonstranter, der var samlet i protest mod udnævnelsen af en ny lokal politichef.

Nangarhar-provinsen har tidligere været en højborg for al-Qaeda.

