362 er døde, flere tusinder er smittet, og frygten for endnu voldsommere konsekvenser af coronavirussen er enorm i Kina.

Derfor har de kinesiske myndigheder taget et hav af metoder i brug for at rådgive de over en milliard kinesere i, hvordan man beskytter sig mod den verdensomspændende epidemi.

Men det er ikke alle metoderne, der ligefrem høster roser i Kina og rundt omkring i verden.

Og i særdeleshed har én bestemt metode trukket overskrifter og resulteret i en lystig debat.

Det er nemlig således, at du på flere kinesiske gader og stræder kan blive mødt af en flyvende drone, der nærmer sig dig.

Det er dog ikke alt. Dronen kan nemlig snakke, og så er den også udstyret med videoteknologi, der kan fortælle den, om du har en maske på.

Og så er den klar til at irettesætte dig, hvis det ikke er tilfældet.

»Ja, tante. Det her er dronen, der taler til dig. Du burde ikke gå rundt uden at have en maske på. Faktisk bør du gå hjem, og du må ikke glemme at vaske dine hænder. Vi har sagt til folk, at de bør blive hjemme, men alligevel går du rundt udenfor. Nu holder en drone øje med dig,« fortæller en drone til en ældre kvinde i et klip, der er blevet vist på kinesisk stats-tv, og som senere blevet delt flittigt på de sociale medier.

Walking around without a protective face mask? Well, you can't avoid these sharp-tongued drones! Many village and cities in China are using drones equipped with speakers to patrol during the #coronavirus outbreak. pic.twitter.com/ILbLmlkL9R — Global Times (@globaltimesnews) January 31, 2020

Men læser man ned i kommentarsporet på Twitter, kan man hurtigt se, at der er delte meninger om den form for rådgivning fra kinesisk side.

Flere Twitter-brugere benytter argumentet om, at det er 'orwelliansk', hvilket hentyder til George Orwells roman '1984'. I romanen skildres en verden, hvor overvågningssamfundet er på sit højeste, og hvor konsekvenser heraf er ganske åbenlyse.

Modargumenter er der også nok af, og her sammenligner flere brugere Kinas og USA's brug af droner.

'USA bruger deres droner på at dræbe mennesker over hele verden. Kina bruger dem til at hjælpe folk til ikke at blive syge,' skriver Andre Sabourin eksempelvis.

De talende droner er den mest opsigtsvækkende metode, men i flere af de store kinesiske byer er der store højtalere, der også bruges til at sprede budskabet om bedre beskyttelse mod coronavirussen.

Virussen har spredt sig til flere europæiske lande, men der er endnu ikke et bekræftet dansk tilfælde.

To danskere har dog på hjemrejsen fra Kina haft kontakt til en person, som er mistænkt for at have coronavirus, og den ene af dem er lige nu i karantæne i Belgien.

Coronavirussen havde sit udspring fra et madmarked i den kinesiske by Wuhan.