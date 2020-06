USA's præsident Donald Trump har fået foretaget en lægeundersøgelse for at fastslå, om han er sund og rask.

I den forbindelse har Det Hvide Hus offentliggjort information fra undersøgelsen. Det gælder blandt andet præsidentens højde, vægt, blodtryk og hvilepuls.

Det skriver blandt andet CNN.

Et af de tal, som er blevet offentliggjort, har fået folk på sociale medier til at gå i selvsving.

Men først lidt om, hvad lægeundersøgelsen af Trump rent faktisk gav af resultater.

Selve undersøgelsen viste, at Donald Trump er 1,92 m høj. Han har en hvilepuls på 63, hans blodtryk lå på 121/79 og så viste vægten, at præsidenten vejer 110 kilo.

Sammenlagt giver det en BMI på 29,84, hvilket er lige på grænsen til fedme.

På trods af det, så har den 73-årige præsident et generelt godt helbred, lød det fra pressechefen fra Det Hvide Hus, Kalyleigh McEnany.

Donald Trump er på grænsen til fedme, viser hans seneste lægeundersøgelse. Foto: STEFANI REYNOLDS

Og det er måske ikke overraskende netop Trumps vægt, som har fået kommentarfeltet under CNN's tweet til at gå amok.

Lidt under et døgn senere har mere end 3.700 personer skrevet en kommentar, mens over 1.000 har retweetet.

Der er nemlig ikke mange, der tror på, at præsidenten 'kun'' vejer 110 kilo. Og rigtig mange stiller sig tvivlende over for de oplysninger, som Det Hvide Hus har offentliggjort om Trumps helbred.

Her er det på sin plads at nævne, at præsidenten formentlig ikke har mange venlige stemmer blandt CNN's følgere. Tv-stationen har længe ligget i krigslignende tilstande med præsidenten.

Noget kunne dog tyde på, at Donald Trumps helbred faktisk er blevet bedre det seneste år. Han kolesteroltal er nemlig faldet fra 196 til 167, skriver ABC News.