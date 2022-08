Lyt til artiklen

Et simpelt ferieminde siger mere end tusind ord.

En ældre solbrændt russisk turist med bare tæer og iført Speedos ville forevige et øjeblik på Krim-halvøen, hvor han stødte på et camoufleret russisk S-400 luftforsvarssystem, som han spottede på den strand, hvor han formentlig har ligget og slikket masser af sol.

Efter at mindet var foreviget har han lagt billedet ud på det russiske Facebook, VKontakte, og herfra har ukrainske militæreksperter kunne konkludere, hvor og hvilken type militærudstyr, der var tale om.

Og nu takker det ukrainske forsvarsministerium ham for indsatsen.

»Måske er vi for hårde over for russiske turister … Nogle gange kan de være virkelig hjælpsomme. Som denne mand, der tager billeder ved russiske luftforsvarsstillinger nær Yevpatoria på det besatte Krim. Tak og fortsæt det gode arbejde!«

Takketalen til den russiske turist kommer efter en længere række ukrainske angreb mod russiske baser og våbenlagre på Krim.

Ukraines præsident Volodymyr Zelenskyj siger tirsdag, at Ukraine vil tage Krim-halvøen tilbage, som Rusland har besat siden 2014 – uden at rådføre sig med andre stater.

Det oplyser nyhedsbureauet Reuters.

»Vi vil tage Krim tilbage med de midler, vi anser for passende, uden at rådføre os med andre lande,« siger Zelenskyj ifølge nyhedsbureauet.

Der forventes også, at russerne vil svare tilbage med angreb i løbet af onsdag 23/8.

For nu advarer også den amerikanske ambassade i den ukrainske hovedstad om en øget risiko for russiske angreb i landet.

»Udenrigsministeriet har oplysninger om, at Rusland optrapper indsatsen for at iværksætte angreb mod Ukraines civile infrastruktur og regeringsfaciliteter i de kommende dage,« oplyser ambassaden i en advarsel på sin hjemmeside.

I blandt andet Kyiv har man valgt at forbyde offentlig fejring af landets uafhængighed fra Sovjetunionen på grund af den øgede trussel om russiske angreb.

Uafhængighedsdagen falder samtidig på halvårsdagen for den russiske invasion af landet. Onsdag kan landet markere 31 års uafhængighed.