En forholdsvis banal fejl fik store konsekvenser for 326 passagerer på vej fra Tyskland til Mexico.

Deres fly blev nemlig tvunget til at mellemlande i Irland, fordi piloten på flyet spildte kaffe på instrumentbrættet.

Episoden fandt sted i februar på en oversøisk flyvning med en Airbus A330-243 fra flyselskabet Condor.

Få timer efter take off i Frankfurt fik piloten en kop kaffe uden låg, som han ved et uheld væltede ud over instrumentbrættet.

På det tidspunkt var flyet på vej ud over Atlanterhavet.

Ifølge CNN blev kontrolpanelet efterfølgende meget varmt og begyndte at ryge og lugte brændt.

Hvad værre var, så betød uheldet, at flyets besætning fik 'væsentlige vanskeligheder med at kommunikere' og blev tvunget til at bære iltmasker.

Faktisk blev udstyret så overophedet, at en af knapperne på kontrolpanelet begyndte at smelte, og så så piloten ingen anden udvej end at foretage en nødlanding.

Haverikommissionens rapport oplyser, at ingen personer kom noget til, og selskabet siden har ændret procedure for serveringen i cockpittet.

Piloterne skal nu til hver en tid have låg på deres kaffekopper, og de har fået indskærpet, at de skal være yderst forsigtige med væsker.

Flyselskabet bekræfter hændelsen overfor CNN og skriver i et skriftligt svar til tv-stationen:

'Sikkerhed er altid vores højeste prioritet, så vi har undersøgt denne hændelse grundigt og gennemgået procedurerne for væsker i cockpittet. Vores besætning er blevet mindet om en omhyggelig håndtering samt bedt om fremover at bruge en passende beholder til deres vand og kaffe. Vi beklager eventuelle ulemper, som afledning måtte have medført for vores gæster.'