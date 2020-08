Kina har i år øget sin militære tilstedeværelse omkring Taiwan, hvis regering nu vil øge forsvarsbudgettet.

Taiwan vil næste år øge sit forsvarsbudget med 10,2 procent i forhold til i år.

Det viser beregninger fra Reuters.

Årsagen er, at regeringen ønsker at styrke militæret på grund af øget pres fra Kina.

Derfor foreslog præsident Tsai Ing-wens regering torsdag at øge næste års forsvarsbudget fra cirka 88 milliarder kroner til omkring 97 milliarder kroner.

Det oplyser parlamentets budgetkontor i en pressemeddelelse.

Kina har øget sin militære tilstedeværelse omkring Taiwan ved blandt andet at sende jagerfly i luften omkring øen, siden Tsai Ing-wen i januar blev genvalgt til præsident i en jordskredssejr.

Hun stillede især op på løfter om, at hun ville gå op imod den kinesiske regering i Beijing.

Siden hun blev genvalgt, har Tsai gjort det til en prioritet at modernisere Taiwans væbnede styrker og øge forsvarsbudgettet.

Kina har aldrig frasagt sagt muligheden for at få Taiwan under kinesisk kontrol ved at bruge magt.

Samtidig har landet fordømt USA for at sælge våben til den omstridte ø.

Udmeldingen fra Taiwans regering kommer, få dage efter at USA's sundhedsminister, Alex Azar, blev den første amerikanske minister siden 1979 til at være på officielt besøg i Taiwan.

Under besøget hyldede han blandt andet Taiwans håndtering af coronakrisen.

I Kina affødte det amerikanske visit til gengæld stærke reaktioner, da landet gør krav på territoriet.

Kina har tidligere fordømt det amerikanske ministerbesøg i Taiwan og kaldt det for en trussel mod "fred og stabilitet".

Det fik tirsdag Taiwans udenrigsminister, Joseph Wu, til at sige, at Taiwan er i fare for at udvikle sig til det næste Hongkong. Kina indførte i juni en omstridt sikkerhedslov i Hongkong.

- Vores liv er blevet sværere, mens Kina forsøger at presse Taiwan til at acceptere dets politiske betingelser. Betingelser, der vil forvandle Taiwan til det næste Hongkong, sagde han.

/ritzau/Reuters